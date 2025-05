“Yo soy súper coqueta”: Daniela Aránguiz desclasificó acercamiento con Marcelo “Chino” Ríos y contó que le “encanta su personalidad”

En Zona de estrellas se lanzó la primera piedra de este rumor, en donde la panelista Daniella Campos reveló que recibió un dato dea Paula Pavic, la expareja de Marcelo “Chino” Ríos, quien le aseguró que existió un coqueteo entre el extenista y Daniela Aránguiz.

La aludida se hizo cargo de los rumores en su programa Sígueme y habló sobre este acercamiento con el exnúmero 1. “¡El Chino Ríos era mi amor platónico! Siempre fue mi amor platónico el Chino“, partió la panelista y admitió que le hubiese gustado ser Giuliana Sotela, la madre de la hija del exdeportista.

“Yo soy súper coqueta. Si ella se metió al celular de Chino y leyó una conversación privada, ella se la puede tomar como ella quiera. Yo hablé con un hombre separado”, continuó.

Sobre qué es lo que le gusta del consagrado deportista nacional, Daniela Aránguiz señaló que “siento una admiración profunda por Marcelo Ríos, me encanta su personalidad”.

Sin embargo, aclaró que no han existido acercamientos reales con él. “Yo no he tenido ningún romance con él, eso quiero dejarlo claro. Ni un beso, para que la Paula pueda dormir tranquila hoy día”, añadió.

“Yo lo encuentro súper simpático”

De acuerdo a Aránguiz, la génesis de este intercambio comenzó después de que Ríos le contestó una historia de Instagram, ella continuó con la conversación. si bien aseguró que no iba a entregar detalles, pero destacó la actitud del tenista. “Él fue súper decente, súper caballero, súper ubicado y simpático conmigo”, precisó.

Daniela confirmó que sigue en contacto con Marcelo. “Yo hablo con él, creo que la última vez que hablé con él fue hace dos semanas, pero ‘¿cómo estás?’. Yo puedo hablar con quién quiera, pero desde que está pololeando, nada en forma de coqueteo", añadió.

Uno de los rumores que fueron planteados en el programa de Zona Latina es que Marcelo invitó a Daniela, pero esto fue al revés. “Yo lo invité a salir, no él a mí. Le dije que ‘cuando estés en Chile, avísame para salir a comer’. No me he juntado con él en Miami, pero me encantaría. En julio voy a estar por allá”, aclaró.

“Yo lo encuentro súper simpático, tenemos gente en común y me llevo muy bien con él. Nunca ha sido desubicado conmigo, por el contrario, es muy caballero y me ha tratado muy bonito“, cerró Daniela Aránguiz.