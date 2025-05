¿Se molestó con el palo de Daniela Aránguiz?: Mariela Sotomayor alzó la voz tras tenso cruce con su compañera de panel en “Only Fama”

Un intercambio de titanes de la farándula se dio en el último capítulo de “Only Fama” cuando Mariela Sotomayor salió a la defensa de Kenita Larraín tras los cuestionamientos de Daniela Aránguiz.

La “Cara de cuica” juzgó la relación que mantuvo María Eugenia con Felipe Camiroaga, esto debido al hermetismo que ellos guardaron sobre su vínculo amoroso. “Que un hombre no te tome la mano y (no) te presente como su pareja y después te pregunten si ese hombre estuvo enamorado de ti, porque eso no es amor”, planteó la panelista.

Ahí es cuando Mariela Sotomayor intervino y le dijo a su compañera, “hay hombres que toman la mano y te ponen el gorro”.

Esto fue respondido con rapidez por Daniela, quien le tiró de vuelta “y hay mujeres que toman la mano y te ponen el gorro también”, en referencia a la historia de infidelidad de la periodista de farándula.

La respuesta de Mariela Sotomayor

Este intercambio acaparó reacciones en redes sociales, y el periodista Hugo Valencia de “Zona de estrellas” fue a la misma Mariela Sotomayor para recoger sus reacciones después de este round en vivo que protagonizó con Daniela Aránguiz.

Al ser consultada si este ataque fue personal, Sotomayor partió diciendo que habría que preguntarle a Daniela, y a esto agregó “en todo caso, yo conté mi historia y no me arrepiento de lo que hice”.

“¿Cómo lo sentiste tú ese comentario?“, le consultó Hugo, quien recibió como respuesta ”me la quise jugar para salir de un infierno en el que vivía, nada más. Lo hablamos con la Dany, ella sintió que mi comentario era algo personal y respondió con algo personal, muy en su estilo".

Si es que se molestó con Daniela, la exparticipante de “Ganar o servir” señaló que “es imposible que no hayan choques en todo caso. Somos todos distintos, y sobre si me enojé, no, porque todo respecto a mi ex me ha aprendido a resbalar”.

“Lo que me digan respecto a él me da lo mismo. Ahora soy feliz y no vivo amargada por tener a mí lado a un tipo que no me quería ni respetaba. Ahora estoy soltera, trabajando muy duro como siempre por mis niños”, cerró Mariela Sotomayor.