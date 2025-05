“Estoy en la banca y es rico”: Julián Elfenbein se sincera sobre su presente en CHV

En una conversación distendida y llena de honestidad en el programa “Detrás del Muro”, Julián Elfenbein rompió el silencio sobre su actual situación laboral. El rostro de Chilevisión, exconductor de programas como Pasapalabra y Podemos Hablar, reconoció en conversación con Kike Morandé que lleva casi cuatro meses alejado de la pantalla, un hecho que, según sus palabras, le ha resultado “extraño”.

PUBLICIDAD

“Esto ha sido similar a la sensación de la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados. Nunca me había pasado algo así, salvo en la época del Covid”, confesó el animador durante una charla con Kike Morandé, dejando entrever lo inusual que ha sido este período de inactividad.

Sin embargo, lejos de mostrarse inquieto o molesto, Elfenbein sorprendió con una reflexión inesperada sobre su actual rol en el canal. “Hoy estoy en la banca y no tiene nada de malo. Es rico estar en la banca” , dijo con una mezcla de serenidad y madurez profesional.

El comunicador también deslizó que su alejamiento podría estar vinculado a antiguas tensiones con ejecutivos que ya no forman parte de la estación. “Tuve en su minuto unas conversaciones que no sé si molestaron o no... ya no queda nadie acá de esa gente”, comentó.

A pesar de su pausa en pantalla, Elfenbein se mostró comprensivo con la situación actual de CHV y valoró el trabajo de sus colegas.

Pese a la incertidumbre, Elfenbein dejó claro que no busca forzar una salida ni presionar por un retorno inmediato. “Al público hay que darle descanso de la cara de uno. Estuve haciendo muchos programas al mismo tiempo. Vamos a ver qué se viene. Siempre he hecho muchas cosas”, sostuvo.

Finalmente cerró con una optimista reflexión: “Vienen muchas cosas, pero todo a su debido tiempo”.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que hace pocos días, en una entrevista con ADN Chile el animador se mostró comprensivo con su situación actual y reconoció que: “Hoy día hay gente haciéndolo bien. Le está yendo bien al canal, en el matinal, en la farándula, en prensa, y hay gente mejor que yo para eso”,.

El animador también se refirió a la salida de figuras clave dentro del canal, lo que podría haber influido en su actual posición. “Se fue el director de programación, que había llegado hace poco, y se fue mi jefe directo, Carlitos, que es mi amigo. Entonces hay que ver qué pasa”, explicó a ADN Chile.