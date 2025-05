Máximo Menem Bolocco y sus tres relojes de herencia: “Uno es como una moneda Argentina, ese es mi favorito”

Fue el propio Máximo quien se refirió a la herencia que le dejó su padre, el expresidente de Argentina Carlos Menem, luego que su madre, Cecilia Bolocco, diera detalles del patrimonio que recibió su hijo en entrevista con El Mercurio.

El joven de 21 años sostuvo que “siempre ha sido así desde que se murió mi papá y no me gusta, porque termina manchando su nombre. A mí no me interesa, tengo un legado que le dejó a mi mamá que ya me lo dio y con eso basta y sobre. Yo estoy feliz porque él ya está descansando y tranquilo y me da mucha pena que solo se hable de la herencia de él y no de lo que hizo”.

Consultado sobre la posibilidad de entablar algún tipo de relación con la otra familia de su padre, Máximo afirmó que “lo he pasado tan mal con ellos, me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño la verdad. Duele, pero así es la realidad”.

Su reloj favorito

Respecto de los relojes que Máximo Menem Bolocco recibió como herencia de su padre, el joven sostuvo que son un lindo recuerdo. “Es lo único que tengo de él”. Agregando en tono de broma: “Así que no me los vayan a robar”.

Asimismo, aseguró que sí ha usado los relojes, pero aclaró que no son dos.

“Son diferentes los tres, son como reliquias argentinas. Uno es como una moneda Argentina, muy lindo, ese es mi favorito”, sentenció Máximo Menem.

Su madre

En la entrevista que la exmiss Universo, Cecilia Bolocco, dio al citado medio, señaló que “la única que se ha preocupado de la herencia yo creo que ha sido ella (Zulemita Menem). Yo no tengo idea y Máximo tampoco”.

Asimismo, reaccionó con sorpresa al ser consultada sobre las intenciones de Zulemita de establecer una buena conexión con Máximo, afirmando que intentó “muchas veces que viviéramos en armonía, pero no fue así. Y ya está, su papá ya no está aquí, él era nuestro nexo. Ya no tiene sentido, para mí al menos ya no tiene ni uno”.