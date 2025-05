“No es negligencia, es otra cultura”: El descargo de Natalia ‘Arenita’ Rodríguez por usuarios que compararon situación con su hija con caso de Madeleine McCann

Vacaciones en familia, un trago relajante y una ola de cuestionamientos: así fue la inesperada polémica que protagonizó la exchica Yingo Natalia Rodríguez, conocida como ‘Arenita’, tras compartir una experiencia cotidiana en sus redes sociales mientras disfrutaba de un resort junto a su esposo y su hija.

Radicada hace varios años en Dinamarca, Natalia Rodríguez decidió tomarse un merecido descanso junto a su familia en un resort all inclusive. En sus historias de Instagram, compartió imágenes del lugar, incluyendo la guardería del complejo, donde dejó a su hija Luisa, de un año y medio, por un momento mientras salía a tomar un cóctel con su esposo Jens Bach.

Lo que parecía una escena común de unas vacaciones familiares, desató una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios comenzaron a criticar la decisión de Rodríguez, e incluso algunos llegaron a compararla con el caso de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007 en Portugal mientras estaba sola en un departamento de vacaciones.

“Madeleine también estaba en un resort u hotel o algo así, maravilloso, y se la llevaron igual. No es por aterrorizarte, pero... ya nada es muy seguro”, comentó una usuaria. Otro mensaje fue más directo: “Cuando te la roben vas a andar llorando”.

La influencer no tardó en responder: “Agradezco su preocupación, pero Madeleine no estaba en un all inclusive cerrado como este. Los padres dejaron la puerta abierta, salieron toda la noche y no pusieron el baby alarm, así que ya dejen de escribirme sobre ella”.

Más allá de sus historias, Rodríguez publicó un video donde abordó el tema con mayor profundidad. “Dejé a mi hija sola en el hotel porque salí a tomar un cóctel. Sí, lo hice, y por eso recibí una ola de críticas desde Chile. Me compararon con el caso de Madeleine McCann y quiero hablar de eso”, comenzó diciendo.

La exchica Yingo explicó que, a diferencia del caso citado, ella había tomado varias medidas de seguridad. “Luisa estaba con una alarma de bebé, con la puerta cerrada, y además, estábamos monitoreando constantemente. Yo sí tomé precauciones” .

Pero más allá del hecho puntual, Natalia aprovechó la instancia para reflexionar sobre las diferencias culturales entre Europa y Latinoamérica. “Vivo en Europa hace años y acá esto no es nada raro. En Dinamarca es muy común que los papás dejen durmiendo a los bebés en sus coches mientras ellos están tomando un café adentro. Y no, no es negligencia, es otra cultura, es solo otra forma de vivir la maternidad ”.

Rodríguez también hizo un llamado a no vivir dominados por el miedo: “Si fuera por eso, tampoco me subiría a un avión, porque hace muchos años atrás se cayó un avión en la cordillera de Los Andes, y murieron no sé cuántos uruguayos. ¿Se acuerdan? O no dejaría que mi hija coma uvas, porque un día un niño se atragantó con una uva”.

Y concluyó con un mensaje directo: “Ser mamá no significa renunciar a todo y dejar hasta de respirar. Que yo me haya tomado un cóctel mientras mi hija dormía, eso no me hace mala madre, solo me hace parte de una cultura distinta y una mujer que también necesita sus momentos”.

Finalmente, envió una crítica a los medios que amplificaron la controversia: “A todos esos medios que me criticaron fuertemente, quiero decirles que: no todo lo diferente es malo. A veces solo es otra forma de hacer las cosas, y eso también merece respeto”.