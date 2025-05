“Lo paso mal cuando hago cosas”: Pamela Díaz revela cirugía que la sacará de pantalla y la hará entrar a pabellón

En el mes de febrero Pamela Díaz sorprendió a sus compañeros de Hay que decirlo con una repentina paralización facial, que la obligó a salir de pantalla e irse de urgencia a una clínica.

Ahora, La Fiera contó a Publimetro que se deberá ausentar nuevamente, para realizarse un nuevo procedimiento quirúrgico, debido a la molestia que tiene en uno de sus implantes mamarios.

“Tengo que operarme un pecho. Lo tengo encapsulado hace mucho tiempo y lo paso mal cuando entreno y hago cosas”, reveló a este medio durante la celebración de los 60 años de Cecilia Bolocco, evento que realizó en el Museo de la Moda, donde se exhiben sus vestidos más icónicos,

Producto de esto, Díaz deberá ausentarse un tiempo, para concretar la operación.

“Ahora me voy a dar un tiempo para mí, de acuerdo a lo que converse con el canal y eso lo sabré de aquí a un par de semanas”.

Actualmente, Pamela se encuentra llena de proyectos laborales, como rostro de una conocida multitienda, y sus programas como Sin Editar, el cual transmite por Youtube.

De hecho, habría sido esa misma sobrecarga laboral la que la llevó a tener un severo cuadro de estrés, el cual le produjo la parálisis. Sin embargo, reconoce que producto de todo su trabajo, tampoco ha tenido tiempo para realizarse un nuevo chequeo.

“No he tenido mucho tiempo, ni siquiera para pensar eso. De hecho debería tomármelo más...(en serio)”, sentenció.

Tenso momento en evento

Pero, no todo fue alegría durante el evento celebrado por Cecilia Bolocco. La Fiera protagonizó un tenso momento con el periodista Luis Sandoval cuando quiso entrevistarla para el programa Que te lo digo.