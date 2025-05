Continúa la polémica Menem-Bolocco: Zulemita revela encuentros con Máximo “a espaldas de su mamá”

En una verdadera teleserie digna de Mega, como Los Casablanca o la exitosa serie Succesion, se está convirtiendo la polémica transnacional entre la familia Menem y los Bolocco en Chile.

Esto, luego que la hija del expresidente argentino Carlos Menem, Zulemita, asegura que tenía la mejor de las ondas con su hermano chileno Máximo y que su hijo era íntimo amigo de él.

Pero, durante la celebración de los 60 años de la exMiss Universo, su primogénito aseguró que su hermana argentina mentía y que él no mantenía contacto ni con ella, ni con su hijo (su sobrino).

“Lo he pasado tan mal con ellos, me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño la verdad. Duele, pero así es la realidad”, indicó Máximo.

Ahí, con la sangre en el ojo, Zulemita aseguró que ella no es “mentirosa” y que Máximo estaría faltando a la verdad.

Zulemita desmiente a Máximo Bolocco

“Yo hice un comentario sobre mi hijo y la relación con Máximo (en Revista Caras). Sinceramente, no me gusta hablar por él, porque ya son chicos grandes. Quizás para mí es una amistad, quizás para ellos no. A veces se escriben por Instagram, entiendo que se siguen”, contó en el programa Zona de Estrellas.

Incluso, reveló los mensajes que compartió con Máximo y les recordó que ella fue quien consiguió el permiso para que viajaran a Argentina a despedirse de Carlos Menem cuando falleció.

“Yo tengo el chat con Máximo. Cuando falleció mi padre, fui yo quien se ocupó de que él y su madre pudieran venir a Argentina. Yo conseguí los permisos porque era pandemia. Tengo los agradecimientos de Máximo en mi teléfono, y así un montón de cosas”, indicó.

“A mí no me gusta me digan mentirosa, porque no tengo necesidad de hacerlo. Si yo lo quiero o no, es un sentimiento mío. No me gusta decirlo, pero he compartido momentos con él, a espaldas de su mamá“.

Zulemita también recordó una tensa escena que vivió con Cecilia Bolocco en una fiesta en Argentina, a la que asistió con su esposo.

“Cuando los vi entrar me acerqué a saludarlos. Ella no movió la cara y me dijo: ‘¡Apartarte!’. Me empujó, quise saludar a Máximo y ella puso la mano para apartarme otra vez. Me di la media vuelta y me fui”, relató.

Finalmente, destacó que Máximo le pidió disculpas en aquella oportunidad y lamentó que esté “influenciado” por su madre.

“Me da cierta pena, porque está influenciado por la mamá. Lo respeto, pero que me traten de mentirosa no me gusta”.