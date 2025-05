“Si te referías a mí...”: Julia Vial responde a periodista que la acusó de actuar como patrón de fundo

La animadora de Sígueme, Julia Vial, respondió a la acusación que el periodista Branko Karlezi realizó en su contra, asegurando que se comportó como un verdadero patrón de fundo cuando trabajaron juntos en La Red.

“Me tocó una vez una conductora, yo había llegado recién al programa, y primera reunión de pauta: una mesa larga y me siento, ahí conociendo a todo el mundo y de repente al lado de mi oído (hace el gesto de chasquear los dedos) como que miro y me dicen ‘¡hey ese es mi asiento, sale!. Pensé que me estaban agarrando para el hueveo, yo dije ‘jajaja’ y no era mentira. En la tele ella se ve increíble, pero en persona “la cagó”, dijo a sus seguidores de Tik Tok.

A raíz de esto, Vial aseguró que ni siquiera recuerda el momento, pero en caso de haber sido cierto, no tenía problemas en pedirle disculpas.

“Empecé a llamar a todos los que éramos parte de ese equipo porque dije ‘cómo me mandé este ranazo alguna vez en mi vida’, si loca soy, pero nunca tanto, loca pasiva, pero no agresiva”, indicó en primer lugar.

“Nadie se acuerda. Es más, el mismo Eduardo me decía: ‘Jamás, porque te hubiera dicho que pararas. No eres de chispear los dedos en la oreja a nadie’. Jamás lo he hecho en mi vida”, recalcó.

Incluso, recordó que ni siquiera tenían un lugar donde sentarse, como describió Branko.

“En La Red no teníamos puestos ni café. O sea, no había ni sillas ni plata para pagar, de hecho (…). Entonces toda esta historia, si soy yo, querido Branko, no hay nadie que le dé algún tipo de sustento“, se defendió.

Posteriormente, lo emplazó a contar la historia completa, con nombre y apellido.

Julia Vial responde a periodista Branko Karlezi

“Si te refieres a mi persona, porque esto de tirar una historia y dejar las cosas en la nebulosa el nombre, deberías haber dicho de frentón ‘Julia Vial’ y yo te contesto ‘Branko Karlezi’ y ahí vemos qué tal”, sostuvo.

Finalmente, en caso de haber sido tal como lo contó el exencargado de comunicaciones del Aeropuerto de Santiago, le entregó unas sinceras disculpas.

“Si fui yo, te quiero decir que jamás lo hice con ninguna intención, que tiene que haber sido una talla…Es más Eduardo me decía que nunca he actuado así en la vida. Es extraño, porque no es mi forma de ser, yo no soy así, no soy ni déspota, y lo que menos tengo es de diva“, señaló.

Aunque, recalcó que, lo más probable es que haya sido en tono de broma.

"Si fui yo, te quiero decir que jamás lo hice con alguna intención. Tuvo que hacer una talla (…). Es extraño porque no es mi forma de ser. No soy así, no soy ni déspota. Lo menos que tengo es ser diva. No tengo ningún tema con pedirte las disculpas si yo soy la protagonista de esta historia y te hice sentir mal, porque en mi vida no he querido hacer sentir mal a nadie“, sentenció.