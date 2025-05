Julia Vial respondió a graves acusaciones de periodista: “No soy déspota”

La reconocida animadora Julia Vial rompió el silencio tras las acusaciones realizadas por el periodista Branko Karlezi, quien a través de TikTok relató una desagradable experiencia que vivió con ella durante su paso por el canal La Red.

Según Karlezi, Vial lo habría tratado de manera despectiva al exigirle su asiento en el set . “Ese es mi asiento. ¿Estás sordo? ¡Fuera!” , fue la frase que, según el periodista, recibió de la animadora, acompañada por un gesto de chasquido de dedos.

El relato de Karlezi no tardó en sumar apoyo. Carmen Gloria Arroyo, más conocida como “La Jueza”, reaccionó en redes sociales expresando su respaldo: “Nadie puede tratar mal a mi niño hermoso, yo te defiendo cuando sea y de quien sea”. A ella se sumó la exanimadora Camila Stuardo, quien confirmó el ambiente tenso en el canal: “Todos vivíamos cag... de susto, qué horror, menos mal estabas ahí, amigo, para reírnos”.

¿Qué dijo Julia Vial al respecto?

Ante estas acusaciones, Julia Vial abordó el tema durante una emisión del programa “Sígueme” de TV+. La conductora negó haber protagonizado una situación similar y dijo haberse contactado con excompañeros de trabajo para verificar los hechos. “Empecé a llamar a todos los que éramos parte de ese equipo porque dije ‘cómo me mandé este ranazo alguna vez en mi vida’, si loca soy, pero nunca tanto, loca pasiva, pero no agresiva”, afirmó.

Además, Vial cuestionó la manera en que fue presentada la acusación: “Si te refieres a mí, Branko, di mi nombre directamente. Esto de lanzar una historia sin decir quién es, solo deja espacio para especulaciones”.

En esa misma línea recalcó: “Si fui yo, te quiero decir que jamás lo hice con ninguna intención, que tiene que haber sido una talla…Es más Eduardo (De la Iglesia) me decía que nunca he actuado así en la vida. Es extraño porque no es mi forma de ser, yo no soy así, no soy ni déspota, y lo que menos tengo es de diva” .

Finalmente, dejó abierta la puerta a una reflexión: “No tengo problema en pedir disculpas si fue así. Pero necesito hechos, no insinuaciones”, concluyó.