El sentido mensaje que Jean Paul Pineda le dejó a sus hijos: “Queda poquito para reencontrarnos”

El exfutbolista Jean Paul Pineda utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a sus hijos, expresando su deseo de reunirse con ellos tras un largo periodo de separación.

Pineda, quien es padre de cuatro niños, tiene tres de ellos con la modelo Faloon Larraguibel: Luciana (9), Jean Paul Junior (7) y Augusta (6). La ausencia del exfutbolista en la vida de sus hijos está relacionada con un episodio de violencia intrafamiliar que ocurrió en marzo del año pasado.

En su reciente publicación, Pineda compartió una fotografía antigua junto a sus hijos, acompañada por un texto. “¡Mis 4 amores! Papito estuvo perdido mucho tiempo, entendiendo y reconociendo un error que he tenido que pagar en silencio, como también he tenido que soportar mucho tiempo frustraciones, noches de llanto y hater que me han juzgado, pero Dios siempre me ha mantenido de pie y firme ante todo”, escribió el exfutbolista.

El mensaje también incluyó un anhelo por reencontrarse con sus pequeños, donde expresó: “queda poquito para reencontrarnos, abrazarnos fuerte y no soltarnos más como siempre tuvimos una relación de mucha contención, desde despertar juntos a hacerlos dormir cada noche, ya pasará esta pesadilla y volveremos a brillar” .

“Siempre di todo de mí para que nunca les faltará nada, sobre todo mi contención de que eso para mí siempre fue lo más importante, papá sigue trabajando en resiliencia solucionando todo lo que han hablado y criticado”, agregó.

En su mensaje, también mencionó las emociones que ha sentido desde que se separó de sus hijos: “He pasado por todas las emociones posibles y muchas veces no quise seguir luchando soy sincero, pero este último tiempo y sanando desde el fondo me doy cuenta de que merecemos lo que sigue de la vida volver a pasarlo increíble como siempre lo hicimos. Los amo y nada ni nadie opacara méritos y amor incondicional a nuestra hermosa relación papá e hijos, los amo”.