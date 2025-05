“Es un Neme que no conocía, pero me gustó conocerlo”: Sergio Rojas se sinceró después de feroz pelea con José Antonio Neme

Una feroz pelea se vivió en vivo durante la transmisión del último capítulo de “Que te lo digo”, en donde Sergio Rojas se enfrascó en una acalorada discusión con José Antonio Neme, quien llamó furioso al programa después de que se tratara un rumor que lo involucra sobre unas prendas que no habrían sido pagadas tras un préstamo.

En ese entonces, Neme contactó al programa y, visiblemente molesto, expresó su rechazo a las insinuaciones. “¡Esto no se los voy a aguantar! ¡Que ustedes levanten una estupidez como esta, para ensuciar no tengo idea qué cosa, me parece una canallada, Sergio! ¡Y no te contesto nunca más una declaración!”, afirmó Neme.

“¡Ustedes van a matar la farándula! ¡Y yo no me voy a prestar nunca más para tus estupideces! ¡¿Entendiste?! ¡Porque conmigo no vas a jugar ni te vas a reir como te has reído de toda la gente! ¡¿Me entendiste?!”, continuó.

Horas más tarde, Sergio Rojas tenía que cumplir su rol de co-animador en el programa de concursos de la misma señal, “La Noche Premia”, en donde fue consultado sobre este escándalo que sucedió en su programa “QTLD”.

El periodista partió explicando que para entregar la información hablaron con importantes fuentes como la exdirectora de comunicaciones de Mega y el director de la revista Sarah.

“Cuando yo le pregunto a José Antonio, no le causa gracia pero nada se iba a presagiar que se iba a salir tanto de madre. Mucho menos después de que él acusó a su panel de ‘Only Fama’ de tener poco sentido del humor o tomarse las cosas con demasiado peso”, declaró Rojas.

“No me molesta”

Sergio no se explicaba por qué Neme quería que hubiese más show en los paneles y que no le importaba lo que decían de él, y después se enojara tanto cuando tocaron un tema que lo involucra.

“Quiero creer que venía de un mal día, que una situación personal lo había afectado porque no puede ser tan distinto el discurso. Un día dice que le importa tres hectáreas lo que hablan versus la actitud que tuvo hoy día (el martes)”, añadió, y teorizó que Neme podría estar afectado ya que no era una acusación grave.

Sergio Rojas dijo que es muy hincha del periodista de Mega y recordó el reciente fallecimiento de su mascota que afectó a Neme. “No me molesta (la actitud de José Antonio) lo dejamos hablar para que se exprese con total libertad. Para mí es el que tiene los huevos más grandes de la televisión. Yo admiro su personalidad porque es frontal y directo”.

“Yo puede que hoy día no esté de acuerdo con su planteamiento, pero valoro la sinceridad. Eso me parece que falta en la televisión. Lo que no entiendo es que me diga ‘Sergio me encanta que me digas las cosas a la cara y lo que piensas’, y en algún momento te diga algo que pienso, no estés de acuerdo y tengas esta reacción. Este no es mi Neme”, continuó.

Él confesó que antes no había presenciado ni había sido objeto de la ira del periodista, pero le quedó gustando. “Nunca me había tocado ser protagonista de un arrebato de Neme, me saca porque no lo conocía en esa faceta (...) Este es un Neme que no conocía, me gustó conocerlo”.

“A mí me gusta cuando un hombre muestra los cachos, me gusta cuando el toro muestra sus cachos y yo quise tomar el toro por las astas. A mí me excitó porque vi a un hombre vehemente, enérgico, con ganas de escupirme. Estaba furioso”, agregó.

Finalmente, Sergio Rojas aseguró que ellos se deben una reconciliación, y reveló que Neme después le envió un mensaje diciéndole que efectivamente sí estaba afectado por el tema. El animador de Zona Latina comentó que le escribirá cuando los ánimos se calmen.