“Uno tiene el derecho a mandar a la...”: José Antonio Neme rompió el silencio después de feroz round con Sergio Rojas

Los titulares abundaron después del feroz round entre José Antonio Neme y Sergio Rojas. El animador de “Mucho Gusto” llamó indignado después de una información que se llevó en “Que te lo digo”, y terminó en una pelea de aquellas.

En ese entonces, Neme contactó al programa y, visiblemente molesto, expresó su rechazo a las insinuaciones. “¡Esto no se los voy a aguantar! ¡Que ustedes levanten una estupidez como esta, para ensuciar no tengo idea qué cosa, me parece una canallada, Sergio! ¡Y no te contesto nunca más una declaración!”, afirmó Neme.

“¡Ustedes van a matar la farándula! ¡Y yo no me voy a prestar nunca más para tus estupideces! ¡¿Entendiste?! ¡Porque conmigo no vas a jugar ni te vas a reir como te has reído de toda la gente! ¡¿Me entendiste?!”, continuó.

La respuesta de Rojas después de la pelea

Horas más tarde del conflicto, Rojas se refirió al round con el “cuarto panelista”. “Quiero creer que venía de un mal día, que una situación personal lo había afectado porque no puede ser tan distinto el discurso. Un día dice que le importa tres hectáreas lo que hablan versus la actitud que tuvo hoy día (el martes)”, añadió, y teorizó que Neme podría estar afectado ya que no era una acusación grave.

Sergio Rojas dijo que es muy hincha del periodista de Mega y recordó el reciente fallecimiento de su mascota que afectó a Neme. “No me molesta (la actitud de José Antonio) lo dejamos hablar para que se exprese con total libertad. Para mí es el que tiene los huevos más grandes de la televisión. Yo admiro su personalidad porque es frontal y directo. Yo puede que hoy día no esté de acuerdo con su planteamiento, pero valoro la sinceridad”, comentó.

Ahora es el turno de Neme

Al final de la edición de este miércoles de “Mucho Gusto”, Neme cual Gloria Swanson en “Sunset Boulevard” pidió un primer plano. Él llegó con brillos en su sien tal como lo hace el periodista de farándula con quien se trenzó en una fuerte pelea.

“Yo a Sergio Rojas y su equipo, que es Luchito Lágrima (Luis Sandoval) y la Antonella Ríos, les tengo un tremendo cariño, y les sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Me gusta, encuentro que hacen un buen programa, es divertido, y ojalá lleguen lejos, porque creo que hacen un buen producto”, partió al referirse de este escándalo.

“Y creo que la farándula, como la hemos defendido siempre, y yo sé que con Sergio tenemos la misma mirada, es sin llorar. Es sin llorar desde el punto en que todos pueden decir lo que quieran de ti, incluso medias verdades o medias mentiras, pero uno tiene el derecho a mandar a la chucha”, defendió.

“Por lo tanto, Sergio tiene todo el derecho y su equipo a poner el tema que quiera, aunque esto era mentira, era parcialmente mentira, porque no es que yo me robé la ropa, o sea, no me robé la ropa, ropa que no veo hace 2 años”, dijo José Antonio.

La explicación de Neme

Karen Doggenweiler le consultó a su compañero exactamente de qué era acusado, por lo que el animador procedió a explicar. “Yo fui a hacer una portada de revista (en 2023). Me gustaron tres prendas de la diseñadora Wendy Pozo, me las llevé a casa, me las probé y me quedaron chicas. Tres días después, dejé las prendas en vestuario para que se las hicieran llegar a Wendy de vuelta y ahí quedaron cinco meses, por alguna razón que vestuario tendrán que analizar”.

“Cinco meses después, la diseñadora legítimamente pide de manera pública que se le cancele las prendas o se las entreguen. Y en ese momento, la encargada de comunicaciones de este canal Fran Torres, que hoy no trabaja en el canal porque fue despedida, probablemente para frenar un tipo de escándalo, pagó las prendas de su bolsillo. No sé por qué tomó esa decisión porque yo nunca se lo pedí, pero ella lo hizo”, añadió, apuntando a Fran Torres.

Cuando Torres fue a buscar el reembolso, el cual él calificó como “legítimo”, la única manera de que le pagaran era presentando una contra boleta o factura. Neme y otras figuras le pidieron la factura para poder cancelar el dinero, pero nunca lo presentó. “Dos años después, contactó al programa y me dejaron a mí como un mechero”, contó.

“Ellos me llaman a mí, yo les explico lo que pasó, pero siguen festinando con el asunto. Entonces, yo dije ‘se merecen una mandadita a la chucha, porque a mí nadie me trata de ladrón’. Tuve mi (momento) Paty Cofré y siempre soñé (con tener un momento así). Yo soy chucheta. Me calenté, les dije el rosario de Paty Cofré, pero la farándula es un show para ellos y para mí“, continuó.

“Lo amo (a Sergio Rojas), pero cada vez que digan una hueá que no es precisa, se va a llevar el rosario”, advirtió.

“Wendy Pozo me llamó súper avergonzada, me dijo ‘José Antonio, qué significa esto’. (Le dije) ‘Wendy, no tengo idea, tú sabes que eso se cerró y que la persona que se llevó las prendas debe traer las boletas. Y ella me dijo que le dio la boleta hace dos años’. Se lo digo a la Fran Torres, que nos debe estar viendo porque trabajó en este canal. La diseñadora dijo que te pasó la boleta hace dos años. Hija, ¿la perdiste? ¿la rompiste?”, le cuestionó.

Esto lo cerró reiterando su cariño al programa de Zona Latina. “Más allá de eso que al ‘Que te lo digo’ le vaya bien y les siga yendo bien (...) Yo hablo con ellos siempre y me encanta (...) Yo contesté caliente como soy, y al que no le gusta que no hable de mí... Es una rendición mal hecha, y yo no estoy para que me miren las hue...”, cerró.