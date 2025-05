Pamela Díaz confirma su relación con Felipe Kast: “Es destacado entre todos los políticos que hay, sino no estaría con él”

Costó y costó, pero ya esta vez al fin se logró. Pamela Díaz confirmó su relación con el senador Felipe Kast y contó además lo que piensa de que la política y la farándula se unan.

En conversación con Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro, en el Podcast “Di la verdad Rosa”, la “Fiera” rompió el silencio sobre su romance, el que quedó más expuesto el domingo pasado con la revelación de la fotografía en donde aparecía la parejita saliendo de unas termas en Pucón.

“Lo estoy pasando bien, estoy en un momento de mi vida en que estoy tranquila y el estar tranquila hace que uno pueda disfrutar todo esto. No es que yo me agrande. Es la primera vez que yo hablo. Felipe trabaja en política, nosotros sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula…“, reflexionó Díaz cuando la ”Fran" le preguntó si estaba contenta.

Respecto a la mezcla de la política y la farándula, Pamela Díaz aclaró que “no me gusta, no me siento cómoda, y creo que lo mío no que ensucie a la política en general (tampoco), a Felipe, para mí es una persona que dentro de todo es destacado entre todos los políticos que hay, sino no estaría con él, pero entonces, mi idea es que pase más piola… yo puedo manejar la farándula perfecto”.

La pareja de a poco ha ido mostrándose, pero todo muy recatado. Antes que saliera la fotografía en las termas, ambos asistieron a un evento privado organizado por el propio senador, donde fueron fotografiados por primera vez por la Revista Velvet.