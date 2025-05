“Pobre infeliz”: Sergio Rojas revela el drama que enfrenta José Antonio Neme tras la muerte por atropello de su mascota

Hace unos días atrás el animador José Antonio Neme tuvo un momento de furia contra el equipo de Que te lo digo, por difundir una información sobre él respecto a una deuda de 250 mil pesos.

PUBLICIDAD

Su enojo y vehemente llamado telefónico, gritoneando al equipo liderado por Sergio Rojas, tendría su origen por una lamentable pérdida. Pero, no solo sería eso, sino que habría algo aún más “inhumano”.

Uno de sus perritos murió atropellado. Su partida generó una profunda tristeza, puesto que ese canino llegó como apoyo emocional, tras la muerte de otro perrito el año anterior.

Sergio Roja revela el drama de José Antonio Neme

Sin embargo, a pesar del profundo dolor para el rostro de Mega, el dueño del auto que atropelló a la mascota le estaría cobrando la reparación del parachoque. Por ese motivo, el animador de Mucho Gusto habría explotado en ira contra Sergio Rojas, porque fue la gota que rebalsó el vaso.

“Resulta, que toma contacto conmigo gente cercana al conductor del vehículo... ustedes me van a creer, y por eso hoy entiendo a Neme, que este pobre infeliz, lo que persigue es que José Antonio le arregle los daños que pudiese haber sufrido el parachoque de su auto. Es de una inhumanidad inconmensurable”, desclasificó el conductor de Que te lo digo.

La rabia de Neme

Los titulares abundaron después del feroz round entre José Antonio Neme y Sergio Rojas. El animador de “Mucho Gusto” llamó indignado después de una información que se llevó en “Que te lo digo”, y terminó en una pelea de aquellas.

En ese entonces,Neme contactó al programa y, visiblemente molesto, expresó su rechazo a las insinuaciones. “¡Esto no se los voy a aguantar!¡Que ustedes levanten una estupidez como esta, para ensuciar no tengo idea qué cosa, me parece una canallada, Sergio! ¡Y no te contesto nunca más una declaración!”, afirmó Neme.