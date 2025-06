Luis Jara dio categórica respuesta a consulta por fuertes dichos de Fernando Solabarrieta y el fin de su amistad

“Su única amistad es con la televisión y su ego... Él no tiene más amigos que su ego”, fue parte de lo que hace algunos días dijo el periodista deportivo Fernando Solabarrieta, al referirse a Luis Jara y el fin de su amistad, en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión.

De esta manera, Solabarrieta habló del término de su amistad con el cantante, luego de que Luis Jara entrevistara en su programa a Ivette Vergara, en el periodo en que se encontraban separados y pasando un muy mal momento como pareja, algo que él consideró como una traición a la relación de amistad que los unía.

Así, Fernando Solabarrieta señaló que “esto habla de como es él, al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette... Yo eso a un amigo no se lo acepto”.

En la misma instancia, el periodista deportivo aseguró que Luis Jara tomó la decisión de bloquearlo, algo que terminó totalmente con su amistad.

“Un acto brutal de cobardía, me bloqueó... Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró“, aseguró.

La categórica respuesta de Luis Jara sobre Solabarrieta

De esta manera, no se había conocido la opinión de Luis Jara al respecto, siendo abordado por el programa “Sígueme” de TV+, donde pese a evitar referirse directamente a los dichos de su examigo, dejó claro que no le fue indiferente.

“Nunca me referiré a ese tema. Sé que lo deben llevar, pero prefiero pasar. Un fuerte abrazo y cariños al panel”, puntualizó de forma escueta el cantante nacional, dejando claro que es un tema sensible para él y que no quiere abordar de forma pública.