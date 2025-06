“No me siento perdedora”: Faloon Larraguibel se sinceró tras derrota en la final de “Palabra de Honor”

El pasado domingo, Canal 13 vivió la esperada final del reality “Palabra de Honor”, que enfrentó en una intensa competencia a las duplas conformadas por Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, contra los españoles Josué Bernal y Zoe Bayona.

PUBLICIDAD

El duelo estuvo marcado por la tensión y el esfuerzo físico, manteniéndose empatado hasta el tramo final. Sin embargo, un traspié en la prueba del jeep impidió que Raimundo y Faloon cruzaran la meta antes que sus contrincantes, sellando así la victoria del equipo europeo.

Tras el desenlace, las cámaras captaron a Raimundo visiblemente afectado, con lágrimas en el rostro y siendo consolado por su compañera y su hermano, José Manuel Cerda. Pese a la derrota, Faloon Larraguibel se mostró serena y satisfecha con lo vivido.

“Yo estoy súper conforme con el trabajo que hice”, declaró la influencer en conversación con Fotech.cl. Aunque no lograron quedarse con el primer lugar, Faloon valoró profundamente la experiencia: “No me siento una perdedora, gané demasiado personalmente, y estoy segura que, si no gané esto, este premio se viene multiplicado en muchas otras cosas. Esto no es para nada un fracaso, hemos ganado muchísimo”.

Respecto al estado emocional de Cerda, Larraguibel sinceró: “Rai está más o menos. Obviamente le afecta, pero estoy yo para tirarlo para arriba, motivarlo y apañarlo”. Sus palabras reflejan la complicidad y el vínculo que ambos forjaron durante la competencia.

Con una mirada introspectiva, la exchica reality hizo un positivo balance de su paso por el programa: “Tras este reality soy una mujer totalmente renovada, libre, empoderada, valiente, fuerte, que no se queda, sino que siempre está buscando superarse”. Además, remarcó que su motivación sigue siendo su familia: “No me deja mal, sino que me deja con ganas de demostrarles a mis hijos lo que soy, sólo soy ejemplo para ellos, y sigo luchando para mostrarles la mujer que soy”.

Finalmente, Larraguibel cerró con una reflexión llena de gratitud para quien fue su compañero de competencia y también pareja tras el término de las grabaciones del reality: “Me ha entregado mucho, entre ello, ganar una persona que me ha entregado mucho cariño, mucho amor, compañía, seguridad (Rai). Gané un partner, y eso me tiene feliz”.