“Incluso pensé en renunciar”: Thammy Palma cuenta por qué ha llorado tanto en los primeros capítulos de Mundos Opuestos, reality que la está rompiendo

Apenas se han emitido tres capítulos del nuevo reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, y ya ha pasado de todo; desde confesiones íntimas y sexuales, hasta llantos y peleas, lo que ha logrado cautivar al público que se ha instalado a ver la apuesta centrada en la dura vida de quienes están en el Pasado y los lujos y comodidades de quienes viven el Futuro.

PUBLICIDAD

Así, desde su debuto, el pasado el domingo 1 de junio hasta este martes 3, el espacio animado por Sergio Lagos y Karla Constant ha logrado un alcance de 2.630.651 personas, promediando una sintonía de 775.350 personas por minuto.

¿Por qué Thammy Palma lo ha pasado tan mal?

De esta manera, una de las protagonistas de los primeros días ha sido Thammy Palma, quien pese a estar viviendo en los privilegios del Futuro, no lo ha pasado bien, pensando incluso en renunciar.

“Soy muy llorona, soy una persona que siente mucho, muy intensa en el sentido que, si me siento mal, me siento muy mal, y si me siento bien, me siento muy bien”, aseguró Palma a Publimetro.

Lo que desató todo el drama con sus compañeros fue la decisión de Thammy Palma de regalar su inmunidad a Roon Antonio, algo que la enfrentó con “Princeso”.

“Siento que me juzgaron mucho por la decisión que tomé. Me crucificaron mucho mis compañeros, me querían votar, me hicieron sentir como que mi decisión la tomé por otras cosas. Todo eso me angustió demasiado”, comentó la concursante sobre lo ocurrido.

En ese sentido, sin duda aseguró que “lo que más me dolió fue lo de Princeso. Yo a él le pedí por favor que habláramos y conversáramos las cosas para que llegáramos a un consenso y pudiéramos hacer amistad, pero él dijo cosas que me dolieron mucho, como que yo era un personaje que estaba dando pena. Me hizo dudar de mi persona, sentía que nadie me entendía, que nadie sabía cómo yo era. Yo la pasé bastante mal después de eso”.

PUBLICIDAD

A lo anterior, Thammy añadió que incluso pensó en tomar una radical decisión tras todo el tenso ambiente que se vivió en el Futuro.

“Incluso pensé en renunciar, porque necesitaba a alguien que sepa quién soy realmente, alguien que me entendiera, como mi mamá. Lloré, estuve un rato a solas, después hablé con Flor, con mis compañeros, y fui entendiendo que me tenía que amar un poco más y que tenía que aceptar mis triunfos y no regalarlos igual”, cerró diciendo la influencer, que además es la participante de menos edad al interior de Mundos Opuestos.