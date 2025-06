Raimundo Cerda reaparece tras ser hospitalizado y entrega mensaje desde la clínica: “Limpiando heridas”

Luego de la intensa final del reality Palabra de Honor, el participante Raimundo Cerda encendió las alarmas al ser internado en una clínica del sector oriente de la Región Metropolitana. El exGran Hermano presentó complicaciones de salud tras el término del programa, lo que motivó su hospitalización este martes.

La primera en informar sobre su internación fue la cuenta de Instagram Infama, que detalló que los problemas de salud de Cerda habrían sido consecuencia directa del exigente desafío físico que enfrentó durante la final del reality emitido el pasado domingo,

Posteriormente, la noticia fue confirmada por su familia, quienes entregaron un comunicado informando algunos detalles sobre el estado del exrecluta y solicitando respeto por la privacidad de Cerda mientras se recupera. “Se encuentra hospitalizado y está recibiendo la atención necesaria, evolucionando favorablemente”, declararon.

“Pedimos comprensión y respeto por su privacidad mientras continúa su recuperación. Agradecemos el apoyo. Y, si surgen novedades relevantes, las compartiremos oportunamente”, señaló el texto difundido por sus cercanos.

En dicha jornada, Cerda compitió junto a su pareja y compañera de equipo, Faloon Larraguibel, contra los españoles Zoe Bayona y Josué Bernal en una prueba de fuerza extrema. Durante la actividad, el chileno sufrió un corte en el brazo derecho, y posteriormente mostró también heridas en su pierna, como él mismo evidenció a través de redes sociales.

Rai reaparece y actualiza su estado de salud

A través de una historia en Instagram, Cerda, compartió una imagen de sus heridas junto al mensaje: “Todo bien, limpiando heridas”, entregando tranquilidad a sus seguidores.

Posterior a eso compartió una historia donde se le puede ver en la camilla de la clínica, donde incorporó un pantallazo del diagnóstico que al parecer estaría atravesando, Rabdomiólisis. “Ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre”, señala la historia, a lo que Rai sumó la palabra “firmes”.

Raimundo Cerda reaparece tras ser hospitalizado y entrega mensaje desde la clínica: “Limpiando Heridas” Rai vía Instagram

En esa misma línea, el finalista compartió un video junto a su familia tras la final, acompañado de un emotivo mensaje. “Esto es lo más importante digan lo que digan, mi familia y el amor presente genera rabia de los que carecen de este. Por mi parte les deseo lo mejor. Más amor, menos odio y cambiarán la interna mostrando una mejor externa. Somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, somos lo que sentimos”, escribió.

Por su parte, en las últimas horas, Faloon, se refirió a la experiencia en entrevista con Fotech.cl, destacando su satisfacción personal pese a no haber ganado. “Yo estoy súper conforme con el trabajo que hice (...) No me siento una perdedora, gané demasiado personalmente. Esto no es para nada un fracaso, hemos ganado muchísimo”, expresó.

Respecto al estado emocional de Raimundo, Larraguibel sinceró que: “Rai está más o menos. Obviamente le afecta, pero estoy yo para tirarlo para arriba, motivarlo y apañarlo”.