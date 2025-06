“Eso no es igualdad, es privilegio”: Natalia Rodríguez responde a Karol Lucero tras proponer que hombres puedan renunciar a la paternidad

Una nueva polémica enfrentó al exanimador Karol Lucero, más conocido como Karol Dance. El conflicto surgió luego de que Lucero emitiera comentarios sobre el aborto y la paternidad en su programa de YouTube Un Día +, donde cuestionó el hecho de que las mujeres puedan decidir interrumpir un embarazo sin el consentimiento del hombre. Como era de esperar, sus dichos desataron una ola de críticas, a las que se sumó Natalia Arenita Rodriguez, su expareja.

“Hoy día, bajo el principio de igualdad por el que tanto se ha luchado, (debería existir) la legitimidad de que si hay aborto libre, denle la posibilidad al hombre de si quiere hacerse cargo o no”, afirmó Lucero. Según relató, ha debatido en varias ocasiones sobre este tema con su esposa y sus cuñadas, quienes defienden el derecho al aborto. En su argumentación, el comunicador planteó que “a mí me parece perfecto, la decisión es de la mujer, es su cuerpo, que aborte. Si yo quiero tener el hijo, y la mujer no quiere, ella va a abortar igual. Pero si yo quiero que no lo tenga y ella sí lo quiere tener, ¿por qué yo no puedo decidir si hacerme cargo o no? (...) Si es igualdad poh”.

La respuesta no tardó en llegar. Natalia Rodríguez, quien actualmente vive en Dinamarca junto a su familia, criticó duramente los dichos de su expareja, calificándolos de “privilegio patriarcal disfrazado de reclamo justo”. A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer dejó en claro su postura: “Tu visión de ‘igualdad’ es poder decidir sobre un embarazo que no vas a vivir, y eso no es igualdad” .