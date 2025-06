“¿Por qué no puedo decidir?”: Karol Lucero propone que hombres puedan renunciar a la paternidad

En medio del debate sobre el aborto libre en Chile, el comunicador Karol Lucero planteó una controversial propuesta: permitir que los hombres puedan renunciar legalmente a la paternidad antes del nacimiento de un hijo, apelando al principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Durante una conversación en su programa de YouTube, Lucero sostuvo que en el caso de que las mujeres puedan legalmente decidir interrumpir un embarazo, los hombres también deberían tener la opción de desvincularse legalmente de las responsabilidades parentales. “Hoy día, bajo el principio de igualdad por el que tanto se ha luchado, (debería existir) la legitimidad de que si hay aborto libre, denle la posibilidad al hombre de si quiere hacerse cargo o no”, expresó, según consignó T13.

El comunicador explicó que ha discutido este tema en reiteradas ocasiones con su esposa y sus cuñadas, quienes, según relató, defienden firmemente el derecho al aborto. “A mí me gusta mucho discutir. Con mi esposa y sus hermanas son conversaciones de almuerzo donde yo pongo el tema sobre la mesa, porque ellas son pro aborto y todo. A mí me parece perfecto, la decisión es de la mujer, es su cuerpo, que aborte. Si yo quiero tener el hijo, y la mujer no quiere, ella va a abortar igual. Pero si yo quiero que no lo tenga y ella sí lo quiere tener, ¿por qué yo no puedo decidir si hacerme cargo o no? (...) Si es igualdad poh ”, argumentó.

Según Lucero, su propuesta busca ofrecer una “solución práctica” a la aparente desigualdad en la toma de decisiones reproductivas: que el hombre tenga el derecho a desligarse legalmente de la paternidad si así lo decide antes del nacimiento. “Lo pondría como una condición solo desde el momento de cuando va a nacer, o sea no puedes renunciar a la paternidad a los 3 años... que esto se resuelva cuando ambos deciden ser padres, o cuando la mujer dice ‘yo lo voy a tener, aunque tú no lo quieras’. Entonces si lo decides así, ven y firma este papel diciendo que no me vas a necesitar a mí (como hombre)”, explicó.

Lucero también abordó una de las principales críticas que, según él, ha escuchado por parte de mujeres de su entorno: la responsabilidad histórica de los hombres ausentes, los llamados “papitos corazón”. Frente a ese argumento, replicó: “Uno de los argumentos femeninos (...) es que ‘no, pero es que ha habido muchos papitos corazón antes y tiene que pagar’. O sea, tenemos que pagar por los que no se hicieron responsables en el pasado. Qué culpa tenemos nosotros, es como decir ‘démosle un subsidio a todas las personas de raza negra porque en el pasado fueron esclavos’. Qué culpa tenemos nosotros de las estupideces que hicieron en el pasado”.

Finalmente, el exrostro televisivo propuso revisar el debate sobre la igualdad en las decisiones reproductivas. “Ustedes las mujeres lucharon por muchos años la idea del aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo, abórtalo si quieres, y si no quieres abortar hazte cargo sola. Porque si yo como hombre quiero tenerlo, y tú no (como mujer), cagué”, afirmó. “La decisión de ser padres debe ser de los dos, el hombre y la mujer debería tener la misma opción de decidir”, cerró.