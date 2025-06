“Nunca ganó nada”: Luis Mateucci respondió a la arremetida de Raimundo Cerda y tildó su pérdida como un acto de “karma”

El finalista de “Palabra de honor”, Raimundo Cerda, no aguantó los ninguneos de Luis Mateucci después de sus excompañeros tras su participación en la etapa definitoria del reality show militar. Esto después de que el joven y Faloon Larraguibel no pudieron superar a sus contrincantes.

A través de un live de Instagram desde la clínica, el finalista se descargó en contra de Luis Mateucci por haberse burlado de él, con quien compartió en el reality “Ganar o servir”.

“Tipos como Luis Mateucci se ríen y celebran, siempre burlándose y cuando me ve (dice) que es tele. Yo cuando salgo de los realities no me quedo con nadie de amigo”, comentó.

“Estos gallos aprovechan un poquito de fama cuando no los pescan (...) Luis hablaste mal de mí todo el React y a mí me dices ‘oye, está todo bien, che. Está todo bien, che, esto es tele’. Las pelotas, yo no soy así. Yo no me llevo así con la gente, no me llevo con ese tipo de gente. No va conmigo”.

De igual forma, él aseguró que vio que Pancho Rodríguez quería “llevarle chocolatitos” después de la derrota, y ahí se fue en contra de él. “Pancho a ti te ganaron, no tuviste ni opción (...) La final de nosotros fue de peso, fue bonita”, recalcó sobre la peleada competencia, y calificó la competencia de “Ganar o servir” como fome porque Pangal Andrade le ganó inmediatamente.

La arremetida de Luis Mateucci

Rai lanzó los dardos, y Luis tuvo derecho a réplica en el programa “Que te lo digo”, en donde le consultaron sobre el reclamo del joven, y el argentino no se guardó nada.

“Está picado es entendible, a lo mejor está bajo los efectos de los calmantes, no vez que quedó internado. Chico, se llama karma. Él habló mal de Pancho (Rodríguez) en el programa de Pamela Díaz en Youtube, no le da más que eso y dijo que él todavía estaba haciendo la prueba (la final de GoS). No hay que escupir para arriba”, partió el trasandino.

“El cabro se justifica que tiene 27 años, yo a esa edad ya había ganado ”Volverías con tu ex", ya había ganado un reality. Hay que saber perder y se aprende de las derrotas. No es justificativo, pero lo que pasa es que nunca ganó nada. En el anterior, yo lo dejé afuera", recordó sobre la semifinal en la que venció a Cerda.

Mateucci le aconsejó que tiene que aprender que van a existir críticas negativas. “Yo le digo una sola cosa, si hoy lo estamos pescando es porque está con Faloon. Al final él es el relleno, el acompañamiento de ella. Si hablamos de él es porque es el acompañamiento de Faloon, en realidad hablamos de ella”, aseguró.

“Él no es noticia, no lo pescan en ningún lado. A lo mejor algún día, pero por ahora no”, añadió.

Finalmente, el argentino dijo que deberían hacer un mea culpa de por qué los chilenos festejaron después del triunfo de Zoe Bayona y Josué Bernal siendo extranjeros.