Guns N’ Roses en Chile 2025: estos son los precios de las entradas para el show de octubre próximo en el Parque Estadio Nacional

La semana pasada se confirmó el retorno a Chile de la mítica banda de rock estadounidense, Guns N’ Roses, que se presentará el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, motivo por el cual este lunes 9 de junio se dieron a conocer los valores de las entradas para el evento.

De esta manera, Guns N’ Roses se presentará en el país en el marco del tour “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, en la que Axl Rose, Duff McKagan y Slash, harán gozar a sus fanáticos junto a la batería de éxitos que ha marcado a varias generaciones.

Desde su primera visita a Chile, Guns N’ Roses ha hecho historia por realizar conciertos multitudinarios con producciones sin precedentes. Por este motivo, es que la banda promete un extraordinario show, lleno de la música que se niega a envejecer y que está incluida en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo.

Cuándo se ponen a la venta las entradas

Los tickets para el concierto de Guns N’ Roses, estarán disponibles con la siguiente programación a través del sistema Puntoticket:

Martes 10 de junio a las 11:00 horas: Exclusivo para fans oficiales de Guns N’ Roses (inscritos en su sitio web)

Exclusivo para fans oficiales de Guns N’ Roses (inscritos en su sitio web) Miércoles 11 de junio a las 11:00 horas : Preventa con un 20% de descuento para clientes de Banco Falabella por 48 horas o hasta agotar stock.

: Preventa con un 20% de descuento para clientes de Banco Falabella por 48 horas o hasta agotar stock. Viernes 13 de junio a las 11:00 horas, o una vez que se agote la preventa de Falabella, se dará inicio a la venta general.

Ubicaciones y valores para Guns N’ Roses en Chile

En tanto, los precios para ver el retorno de Guns N’ Roses a Chile el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, son los siguientes (valores no incluyen el cargo por servicio, el que será cobrado al momento de la compra):

Cancha: $65.000 (precio normal) y $52.000 (preventa).

$65.000 (precio normal) y $52.000 (preventa). Tribuna Poniente General: $99.000 (precio normal) y $79.200 (preventa).

$99.000 (precio normal) y $79.200 (preventa). Tribuna Oriente Numerada Silver: $149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa).

$149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa). Cancha Preferencial: $149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa).

$149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa). Tribuna Oriente Numerada Golden: $169.000 (precio normal) y $135.200 (preventa).

$169.000 (precio normal) y $135.200 (preventa). Tribuna Oriente Numerada VIP: $199.000 (precio normal) y $159.000 (preventa).