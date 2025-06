“¿No encuentran ordinaria la pregunta?“: Daniella Campos se sumó con todo a las críticas a Fran García-Huidobro por entrevista a Karol Lucero

“El entrevistado se le dio vuelta ahí mismo”, fue parte de la feroz crítica que hizo Daniella Campos a la comentada entrevista que le hizo Francisca García-Huidobro a Karol Lucero en “Only Fama”, asegurando además que la denominada “Dama de Hierro” no se preparó debidamente para la conversación.

La crítica de Daniella Campos en el programa “Zona de Estrellas” se sumó a la que hicieron varios usuarios de redes sociales, donde señalaron que Fran García-Huidobro fue muy blanda a la hora de encarar a Karol Lucero sobre sus polémicas.

Y es que el comunicador ha estado en la palestra por varios dichos, siendo los últimos su propuesta para que los hombres puedan “renunciar a la paternidad”, todo en medio del debate por la ley de despenalización del aborto.

Qué dijo Daniella Campos

Así, Daniella Campos no se guardó nada contra Francisca García-Huidobro asegurando que “el entrevistado se le dio vuelta ahí mismo. Se desdijo de todo lo que había dicho y ella: ‘Ah, bueno, es así’”.

A lo anterior, añadió que está de acuerdo con las críticas de los usuarios de redes sociales, indicando que “siento que son justas y que corresponden… Yo encuentro que la entrevista estuvo mal hecha, no le contrapreguntó en las veces que fuera necesario”.

En medio de su argumentación, Daniella Campos hasta dio un ejemplo, señalando que “la Fran, por ejemplo, le comenta: ‘Yo he trabajado en la tele no sé cuántos años, incluso más que tú. Y nunca he tenido la vida de lujos que tú tienes’. Y el otro le dice: ‘Si, pero yo tengo el mismo auto del 2017. Nada más. No le contestó nada más y la Fran no le contrapreguntó nada más. Habían tantas cosas que preguntarle a Karol Dance”.

Finalmente, hasta trató de “ordinaria” una de las preguntas, apuntando: “¿No encuentran ordinaria la pregunta que le hizo la Fran García-Huidobro de decirle: ‘¿Y tú de qué vives?’. O sea, esa pregunta la puede hacer mi hija de 9 años, pero no una mujer que ha trabajado 30 años en la farándula. Si le quieres preguntar, Fran, de qué vive el señor Karol Dance, que tu equipo de trabajo trabaje. Pero le faltó dato, no entregó ningún dato”.