“Estoy fascinada” y “Me han escrito bastante”: Tanza Varela confirma ofertas para volver a la televisión tras su retorno a Chile

Luego de más de una década alejada de la televisión chilena, Tanza Varela reapareció públicamente con un mensaje cargado de entusiasmo. La actriz y exfigura de realities regresó a Chile tras vivir doce años en México, donde formó una nueva vida junto a su pareja, el cineasta Matías Bize.

A través de sus redes sociales, Varela retomó el contacto con sus seguidores, explicando el motivo de su reciente ausencia digital: el proceso de instalarse nuevamente en el país. “De la nada logramos ordenar y organizar. Con Matías somos extremadamente ordenados, aquí nos veían hasta las dos de la mañana y luego a las 7 de la mañana de pie”, comentó.

Según comenta, la adaptación ha sido intensa. “Chuteé a todo el mundo para julio porque todavía estoy desarmando cajas, ordenando mi casa, un poco cansada, ha sido una llegada intensa”, confesó.

Pero tras este período de transición, la actriz ya comienza a mirar nuevos horizontes, y confirmó que ha recibido diversas propuestas laborales. “Desde que me bajé del avión me han escrito bastante, algunos programas de radio y de tele, la vieja escuela le digo yo. Me encantan todavía estos otros medios de comunicación, todavía se pueden explotar mucho”, reveló, demostrando su disposición a volver al ruedo mediático.

“La cantidad de mensajes que recibo me conectó con esta parte, durante muchos años dije que no a todo y ahora estoy fascinada”, expresó, dejando la puerta abierta a un esperado regreso a las pantallas.

Su posible retorno ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes recuerdan su carisma y presencia televisiva de comienzos de la década del 2010.