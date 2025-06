Ivette Vergara recordó su bullada salida de TVN: “Se cambió la administración y es un tema de si les caes bien o no”

A finales de septiembre del año pasado, la periodista Ivette Vergara anunció su salida de TVN. Ella confesó que esperaba que no le renovaran el contrato, pero sí le dolió la forma en que se fue de la señal estatal, a la cual también acusó de poca representatividad femenina.

Vergara fue entrevistada por Pamela Díaz para su programa “Sin Editar”, en donde recordó su paso por TVN, y su bullada salida. Ella reiteró su molestia por la falta de representación femenina en las filas del canal tanto en área deportiva como en los estelares.

La periodista aseguró que sus reclamos “no tenían que ver conmigo, tenía que ver con la posición de TVN respecto a las mujeres y las oportunidades. El área deportiva sigue siendo de puros hombres. No hay mujeres”.

Con respecto a la diferencia de género, Ivette recalcó que esto lo ha vivido tanto como deportista y relatora. Ella puso como por ejemplo que no se considera la dificultad que una deportista tiene al momento de tener que rendir en su disciplina mientras está menstruando.

El sexismo en el área deportiva

Ivette Vergara afirmó que la televisión debería representar a la población del país en sus pantallas, y en esa misma línea, dijo que para TVN al parecer solo los hombres son quienes hacen deportes.

Pamela Díaz le consultó sobre cómo se fue de la señal estatal, y la periodista respondió “yo me fui diciendo lo que yo pensaba”, y agregó que no tiene duda alguna que esta administración le cerró las puertas.

“Esto va mucho más allá de Ivetter Vergara, esto va en las oportunidades laborales de las mujeres. Me enfoqué en deportes porque las áreas deportivas en general siempre han sido súper machistas. Cuando integran mujeres es bueno porque los tiempos están para eso hoy día”, añadió.

“Además en un canal de un gobierno que se define como feminista, teniendo una directora ejecutiva mujer, y les de lo mismo que no hayan mujeres representando el deporte en nuestro país”, lanzó.

Su relación con la administración actual

De igual forma, Ivette fue consultada por qué no fue considerada para otros espacios en TVN, respondió que “yo creo que el gerente de programación nuevo no le gustaba, pero sin conocerme, ni siquiera al ver mi trabajo. Esto es así, la tele cambia la gerencia le caíste bien a alguien o no le caíste bien... A veces ni eso, es que tienen a otras personas como prioridad en su mente”.

“A esta administración no le importa no tener mujeres en deportes y piensa que los programas prime los hacen mejor los hombres. Tienen puros hombres en pantalla en los prime”, continuó.

Ivette teorizó que ella pudo haber participado de “Mi Nombre Es” tanto en la animación o como jurado, lo que fue planteado por ella a la plana ejecutiva.

Asimismo, Vergara se ofreció para participar del matinal “Buenos días a todos” mientras ella seguía en la banca. Ella argumentó que estuvo por 6 años en el matinal más importante del país, y no era necesario sacar a nadie, sino que agregarla al panel.

Finalmente, la periodista cerró diciendo que “mi dolor fue que cuando me llamó la otra administración me dijeron que necesitaban a alguien como yo porque era un rostro súper identificado con TVN. Se cambia la administración y ya no es un tema de evaluación, es un tema si les caes bien o no les caes bien”.