Gabriel Cañas reveló su sentir tras el término de ‘El Señor de la Querencia’: “Quedé enajenado, sintiéndome como que se me había secado el alma”

Los actores de la original versión de la teleserie “El Señor de la Querencia” se han referido públicamente a lo difícil que fue emocionalmente para ellos desempeñar un rol en una ficción crudo.

Julio Milostich, quien interpretó el rol titular y el villano de la producción de TVN, señaló que “este señor no tenía un segundo, no había una sonrisa, era todo mal, todo mal y era una carga muy pesada, por más profesionalismo que le pudiera poner uno, que yo creo que le di todo”.

“Eso significaba que tenía que irme al chancho en todo, si yo me cuidaba, ese personaje no iba a tener el éxito que tuvo… corrí el riesgo de irme a la mierda y me fui a la mierda”, reflexionó sobre su interpretación.

¿Cómo evitó “volverse loco”?

El año pasado se produjo una nueva versión de la ficción, esta vez en Mega y con el actor Gabriel Cañas como su protagonista, tomando el lugar que una vez ocupó Milostich. Al igual que su antecesor, Cañas lidió con dificultades, pero principalmente debido al agotamiento que venía acarreando.

“Después de terminar ‘El Señor de la Querencia’, quedé enajenado, sintiéndome realmente como que se me había secado el alma, que no tenía creatividad, que no sabía por qué estaba haciendo todas las cosas que hacía. Y entré como en una crisis”, le contó a The Clinic.

Este desafío, sumado a años de trabajo que lo dejaron cuestionando su vocación, motivaron al actor a participar de talleres impartidos en Bolivia por el director de teatro chileno Elías Cohen, especialista en performance, danza, teatro físico y meditación.

“Quería recuperar mi voz que la tenía muy dañada, mi cuerpo estaba muy cansado, estaba gordo y sin voluntad, ni ánimo creativo”, confesó, y añadió que él mismo tuvo que decir basta.

Junto a esto, Cañas confesó que el receso que ocurrió debido a la pandemia, lo ayudó a evitar “volverse loco” durante el rodaje de la teleserie nocturna. “Me pilló también con una terapia psicológica, entonces creo que me mantuve súper sano, y creo que estar hoy en día así como estoy, también habla de que me estuve trabajando harto como la cabeza”, comentó.

Con respecto, a su desempeño en la teleserie, Gabriel Cañas señaló que “quedé súper contento con mi trabajo. No pude haber hecho más, no pude haber hecho menos. Como que quedé tranquilo, satisfecho. Obviamente las expectativas son un tema, pero yo estoy entrenado para eso (...) Siempre voy a estar expuesto a la opinión de la gente, y ese es mi trabajo”.