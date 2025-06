“Creía que iba al altar”: notera de CHV reveló detalles del doloroso final de su relación amorosa durante unas vacaciones que tuvo con su pareja en Cancún

Daniela Muñoz, habitual notera del programa matinal “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, entregó dolorosos detalles de su inesperado quiebre amoroso en medio de las recientes vacaciones que tuvo junto a su pareja en el balneario mexicano de Cancún.

Fue en el programa “Somos o no somos amigos”, del canal YouTube @somosyuly, que la periodista le entregó con lujo de detalles a Julio César Rodríguez los pormenores del final de su relación sentimental de poco menos de dos años con su pareja, con quien incluso debió compartir varias horas en las costas mexicanas tras la ruptura y antes de emprender el vuelo de regreso a Chile.

La desoladora ruptura de Daniela Muñoz

“En mi vida personal, estoy ‘pal loly’. Lo digo súper en serio, porque terminé mi relación amorosa, la que yo creía que iba al altar”, inició la periodista, quien lamentó que el doloroso quiebre se diera en el contexto de un viaje de casi 20 días y que había planeado por años.

“Fue en Cancún, se chingó. ¡En mis vacaciones, en Cancún! Doloroso. Así es que debo decir que este post-vacaciones (..) fue en mis vacaciones, soñadas. Que tú me dijiste ‘tienes que ir, no a Cancún mismo, sino que a esa playa bonita, al medio del balneario, que ni recuerdo su nombre, la playa Holbox, a la que encima no fui porque no alcancé. Era el plan del día 16, y ahí quedó la cag***”, recordó.

Lo pasé pésimo y lo que más me duele es que haya pasado en las vacaciones que tanto tiempo estaba esperando — Daniela Muñoz

“No salía de vacaciones hace dos años, digamos. Me tomé todo abril. Mucha gente me lo cuestionó. ‘Dani, cómo te vas a ir 17 días a Cancín’. Parece un exceso, pero yo me dije ‘quizás mucho, pero si estamos relajados, vacaciones, no me voy a aburrir’, y el conflicto, todo, fue el día 14. Dos semanas después, sino, no hubiese pasado esta cuestión. Brutal”, puntualizó Daniela, quien recordó en el programa de YouTube que “terminé mi relación después de un año y ocho meses, y fue terrible porque más encima me quedaban horas con él”.

“No era como que terminamos y nos vamos en una hora más, quedaba una noche, tour suspendido. No, show de por medio. Y yo dije ‘tengo que comportarme’, y llorando en la misma habitación que compartíamos”, dijo.

“Encima, no le quise contar a mi mamá porque obviamente le iba a generar una preocupación, y ella me iba a decir: ‘Dani, devuélvete ahora’. Y por eso opté por hablarle a una amiga que me dijo: ‘Hue***, tú erís (sic) grande, respira, y por último, sal a tomar sol y te despejai (sic)’”, apuntó la comunicadora, quien incluso ya terminada la relación, sufrió otro incómodo momento en el hotel donde ambos alojaron.

“Recuerdo aquella noche que estaba la persona de recepción, tipo seis de la mañana, y me dijo: ‘Su marido anda dando vueltas por el hotel’. Y yo, seis de la mañana, buscando al sujeto (…) le confesé a mi amiga que yo bajé a las 11 de la noche, a las tres de la mañana y a las seis de la mañana a buscarlo, y después yo era la tóxica. Imagínate tú, sola, en otro país, en una pieza, en donde vas con una persona que amas, te preocupas. ¿Cómo yo lo iba a dejar solo?”, argumentó.

“Bajé en pijama (…) la escena, como llorando. ¡No, si es muy denigrante la hue***! Llorando, con pijama, paseando por el hotel mientras el otro hue*** me decía: ‘Su marido va para allá’. No, fue atroz”, relató.

“Te puedo decir que lo pasé pésimo, y lo que más me duele es que haya pasado en las vacaciones que tanto tiempo estaba esperando, porque no es que te hayas pedido una semana, me pedí el mes entero para esto”, concluyó.