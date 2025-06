“Demuestra que es un pésimo padre”: Daniela Aránguiz criticó duramente al actor Juan Pablo Sáez tras publicación en Instagram

Un revuelo causaron los supuestos comentarios escritos por la hija del actor Juan Pablo Sáez en una publicación de Instagram, en donde criticó duramente a su padre. Vale recordar que el actor fue formalizado por violencia intrafamiliar tras acciones en contra de su exesposa, Camille Caignard.

Luego de reaparecer el lunes en los Tribunales de Familia, el actor compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde aseguró que está haciendo todo lo posible para recuperar a su hija. Sin embargo, recibió una contundente respuesta por parte de la joven.

En el texto se lee: “No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí. No entiendo por qué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz. No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente hablamos”.

Este pasado domingo Sáez desalojó, con una orden de Carabineros, a su expareja y la hija que tienen en común, de la casa que compartían.

La contundente opinión de Daniela Aránguiz

Este tema fue tratado en el panel de “Sígueme”, en donde Daniela Aránguiz entregó su sincera opinión sobre este delicado tema. “El problema de algunos hombres es que piensan que ellos están dañando a sus mujeres cuando hacen sufrir a sus hijos y es verdad”, partió.

“En cierto modo, le haces daño a tu mujer, pero a la que le haces un daño irreparable es a tu hija. Pude leer algo que su hija escribió en redes sociales, pero qué dolor más grande como mamá ver que tus hijos se meten en cosas de grandes”, continuó.

Aránguiz empatizó con la situación de Camille Caignard, y agregó que “yo también he tenido problemas con mi exmarido y eso lo sabe todo Chile, pero yo jamás he visto a mis hijos involucrados en esto porque sería un dolor terrible”.

“Él la expone y hace que ella se exponga siendo tan chiquitita cuando se debería preocupar de estar con sus amigas, de estudiar y de hacer sus cosas. Cuando tú dices que eres un buen padre, un buen padre no expone a sus hijos. Yo creo que todo lo que está haciendo demuestra que es un pésimo padre”, cerró.