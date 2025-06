“No te elegí y eres el peor papá para mí”: el duro mensaje que dejó hija de Juan Pablo Sáez

El actor Juan Pablo Sáez afirmó ser inocente y tener pruebas que demuestran su posición en medio del caso de violencia intrafamiliar que lo llevó a ser formalizado por acciones en contra de su exesposa, Camille Caignard.

Luego de esto, la mujer y su hija fueron desalojadas del hogar que compartían con el actor, por acción de Carabineros tras la solicitud que hiciera el mismo Sáez.

Luego de reaparecer el lunes en los Tribunales de Familia, donde explicó que está haciendo todo lo posible para recuperar a su hija, el actor compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram. En este clip, se pueden ver diversas imágenes junto a su hija de 12 años. Sin embargo, la respuesta que recibió por parte de la niña fue contundente.

En el texto se lee: “No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí. No entiendo por qué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz. No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente hablamos” .

Reacciones y especulaciones

El comentario de la niña generó una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos internautas cuestionaron la autenticidad del mensaje, sugiriendo que podría no haber sido escrito por la hija de Sáez, sino que podría haber sido influenciado por su madre.

A pesar de la dureza del mensaje, Juan Pablo Sáez optó por no responder públicamente, aunque tampoco eliminó la publicación de su perfil.

Post con comentario de hija de Juan Pablo Sáez Captura Instagram Infama

El desalojo

Tomás, hijo mayor de Camille, relató en una pasada entrevista a ‘Primer Plano’, que el abogado de Sáez llegó acompañado por Carabineros para llevar a cabo la acción.

La justificación legal para el desalojo se basó en que la madre del joven estaba registrada como residente en otro lugar. Sin embargo, Tomás aseguró que había un acuerdo previo entre ambos adultos para continuar compartiendo la vivienda tras su separación.

“La casa es de los dos. Ahora, producto de esta separación, mi mamá notificó su domicilio en otro lugar, con la finalidad de recibir las notificaciones sin que Juan Pablo esté pendiente porque es una persona que no deja tranquila a nadie”, declaró.