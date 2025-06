La polémica entre Eskarcita y Julitroz sumó un nuevo e inesperado capítulo este fin de semana, luego de que la familia de la influencer decidiera intervenir públicamente. Todo comenzó tras la participación de Scarlette Gálvez, conocida como Eskarcita, en el reality Mundos Opuestos 3, lo que generó controversia debido a una presunta “infidelidad” por parte de la joven al streamer Julitroz, con quien supuestamente mantenía una relación al momento de ingresar al encierro.

Durante las últimas semanas, el comportamiento de Eskarcita dentro del programa, especialmente su cercanía con el concursante Alan Didier, provocó una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, la propia influencer aseguró que entró 100% soltera al encierro. Mientras tanto, Julitroz ha asegurado públicamente que seguían en pareja y confesando no saber cómo manejar la situación.

Fue en medio de esta polémica, que en los últimos días, la familia de la joven decidió salir a aclarar la situación. “Se ha dicho que Scarlette nunca terminó con Julitroz, pero la realidad es que sí se separaron antes de que ella entrara al reality. Fue conversado, fue claro y lo más importante es que fue mutuo”, aseguró la familia de Eskarcita en un mensaje entregado al influencer Danilo21.

Y agregaron: “Que ahora él diga lo contrario, justo cuando ella no ha podido hablar, nos parece injusto. Tú sabes… cuando algo huele raro, es porque algo no calza”.

Las declaraciones no tardaron en encender el debate, pues contradicen directamente lo dicho por Julitroz, quien había manifestado que aún mantenían una relación. La familia además recalcó que no existe “una sola verdad”, y que debido a que “ella no puede contarlo”, decidieron salir a hablar en su representación.

Familia de Eskarcita salió a desmentir públicamente a Julitroz: “Fue mutuo y conversado” Familia de Eskarcita vía Danilo 21

Julitroz recibió llamado de Eskarcita en vivo

A este tenso escenario se sumó un llamativo episodio ocurrido en una transmisión en vivo del propio Julitroz. Según reveló el sitio Infama, durante el live el streamer recibió una llamada inesperada: era la misma Eskarcita quien intentaba comunicarse con él

Las imágenes lo muestran visiblemente descolocado, interrumpiendo la transmisión para atender el llamado en privado.

“Me acaba de pasar algo muy extraño, cabros”, dijo el joven a quienes lo seguían en vivo. “Me acaba de llamar la Scarlette”, se le escucha decir en el video. Al volver, con el rostro tenso, solo alcanzó a decir que cortaría el streaming.

“Voy a cortar un rato y vuelvo después, ¿me esperan? Quiero hablar, perdónenme, por favor entiéndanme”, dijo.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre una eventual eliminación de Eskarcita del reality, según se ha especulado en algunos sitios de internet, la joven estaría en el exterior.