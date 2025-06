Nicolás Solabarrieta se sinceró tras íntima conversación en “Podemos Hablar”: “Sé que hay mucha gente que también está pasando por lo mismo”

Hace dos semanas, el influencer Nicolás Solabarrieta asistió al programa “Podemos Hablar”, en donde tuvo una íntima entrevista con Diana Bolocco, en donde se refirió por primera vez a los problemas de adicción de su padre, Fernando Solabarrieta.

“Es complicado, porque yo siempre he dicho que no es sólo la persona la que se enferma, sino que la familia completa”, y reveló que él fue uno de los pocos que pudo ver a Fernando cuandose autoexilió.

“Me salió una oportunidad laboral fuera del país y me tenía que despedir de él... No estábamos teniendo contacto por esto mismo de que él quería que nadie lo viera, pero yo me iba por no sé cuánto tiempo”.

“Me fui a despedir, sí me abrió la puerta y claramente lo vi en unas condiciones que no le deseo a nadie que tenga que ver a su viejo en ese estado...”, reveló el joven durante su entrevista.

“Si con mi experiencia personal puedo...”

El hijo mayor de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara será uno de los participantes de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, en donde pondrá a prueba sus habilidades culinarias.

En el lanzamiento oficial del programa, Publimetro conversó con Nicolás y se le consultó sobre esta vulnerable entrevista que dio en televisión abierta y sus motivaciones para realizarla. “La verdad que, yo siempre lo he dicho, esa entrevista no la hubiese dado si es que mi papá no lo hubiese hecho antes. También lo conversé con él”, reveló el chico reality.

“Al final creo que era una buena plataforma para también dar el punto de vista de lo que se vive dentro de un contexto familiar, porque sé que hay mucha gente que también está pasando por lo mismo. Y si con mi experiencia personal puedo colaborar en algo, obviamente que siempre voy a estar dispuesto a ayudar”, continuó el deportista.

Nicolás Solabarrieta cerró recalcando su punto que su objetivo principal era lograr llegar a las personas que están viviendo un proceso similar. “Simplemente para tratar de ayudar a alguien que pueda estar pasando por lo mismo”, finalizó.