“Ha sido todo bastante fuerte”: La importante decisión de Gissella Gallardo para enfrentar el proceso de depresión de Mauricio Pinilla

En el reciente episodio del programa digital de Pamela Díaz, Sin Editar, estuvo de invitado el exfutbolista Mauricio Pinilla. Al comienzo de la vasta entrevista, conversaron sobre un complejo episodio que vivió el comentarista de ESPN Chile, una profunda depresión que no solamente lo afectó a él, sino que sufrió toda la familia.

En ese entonces, el exdelantero de la ‘U’ confesó que “estuve con una depre súper grande, con una crisis de pánico... llegaba al estudio, me bajaba la crisis de pánico y no podía trabajar. Llegaba, me empezaba a acelerar el corazón, las manos mojadas, se me apretaba la cabeza, me preguntaban alguna hueá y no podía hablar: no podía expresarme. Hubo muchos programas que llegaba al canal y me tenía que ir a la casa”.

“Se me juntó todo. Me porté como el pi**; estuve haciendo hueás que no tenía que hacer; me aislé con mi mamá que tenía un cáncer de laringe; me fui a vivir con ella; me iba de la pega a la casa; me aislé solo; me ponía a chupar solo en la casa: me dio fuerte”, agregó Pinilla.

Ahora, en el espacio farandulero de Canal 13, Hay Que Decirlo!, Gissella Gallardo, pareja del exfutbolista, se sinceró sobre lo que tuvo que vivir en este proceso, reconociendo que tomó una importante decisión.

La panelista del programa contó que este momento lo enfrentó al mismo tiempo que estaba sobrellevando la muerte de su padre, algo que la destrozó a ella y a su familia: tuvo que mostrarse firme.

“Mis niños lo estaban pasando mal”

“Mis niños lo estaban pasando mal”, señaló de entrada Gissella. Acto seguido, agregó que sus hijos sufrieron bastante “porque aparte estaba enfermo mi papá, su papá había desaparecido, como cuenta él, no tenía ganas de verlos... se vino todo junto”.

Ante esto, enfatizó que llevó a los niños al psiquiatra, quien le comentó que “Mauricio no puede estar cerca de los niños en estas condiciones como está“.

“¿Cómo los niños no van a ver a su papá?"

Luego, la periodista relató lo que le contestó al profesional: “Yo mandé a la punta del cerro a este psiquiatra. Le dije, ‘no entiendo cómo puedes estar planteando esto, si él es el papá y uno es incondicional, y ¿cómo los niños no van a ver a su papá?’“.

Pese a lo anterior, el psiquiatra insistió: ”Él (Mauricio) no está en condiciones“, debido a que “podía ser un riesgo para él, para los niños, para todos. Él estaba con una depresión muy grande, entonces yo estaba así cómo, ‘¿Qué hago?“.

“Después murió mi papá, y después tuve que hacerme cargo del tratamiento de Mauricio. Ha sido todo bastante fuerte”, añadió la comunicadora.

Por último, en este contexto, Gissella Gallardo tomó una decisión con el objetivo de “recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis cabros chicos, quiero dar vuelta la página y me pagué el tratamiento para las crisis de pánico y crisis de ansiedad y depresión“.