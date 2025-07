“Él era asqueroso, era una cosa muy grotesca”: Cata Pulido se sumó a los reclamos en contra de Juan Pablo Sáez por besos en teleseries

Francisca García-Huidobro reveló en su podcast “Di la verdad Rosa” que el actor Juan Pablo Sáez la llevó a Tribunales. Dicho juicio terminó con el fundador del Teatro San Ginés pagando por los honorarios de la ex Dama de hierro.

Esta no fue la única revelación que se entregó en dicho programa, ya que su amiga, la actriz Ingrid Cruz, recordó otro conflicto que Fran tuvo con Juan Pablo: él le dio un beso con lengua cuando estaban actuando, lo que no es parte del guión.

“Yo me acuerdo cuando te metió la lengua y le pegaste un cachuchazo. Asqueroso”, dijo la ex “Brujas”. La animadora agregó que sabe que no fue la única que vivió eso. Ella no entregó nombres, pero Pancha Merino ha contado que le pasó lo mismo con Sáez.

El descargo de Cata Pulido sobre Juan Pablo Sáez

Otra actriz que vivió esto con Juan Pablo Sáez fue Cata Pulido, quien relató su experiencia en su programa “Sígueme”. Con respecto a las veces que él la besó con lengua, la panelista dijo “ya la primera vez uno lo conversa, la segunda también, pero ya cuando estás en la tercera teleserie...”.

“Tienes que cortar la escena, los camarógrafos ponen cara de poto y se atrasa todo. Tienes que volver a empezar porque se tiene que cortar”, agregó Pulido.

Con respecto a esta actitud de Juan Pablo, ella afirmó que muchas se quejaron por esto. “Llevábamos diciéndole hace rato todas. Él era asqueroso, él abría la boca, era una cosa muy grotesca, además no era estético (...) Yo creo que se hacía el hueón”, reclamó a viva voz.

Pulido aseguró que mientras estaban rodando “Cerro Alegre”, el actor se comportó de una forma “marciana, rara”. Ella recordó que Juan Pablo desaparecía durante los ensayos y llegaba distinto. “No hacía nada de lo que habíamos ensayado. Era muy difícil trabajar”, agregó.

Sus quejas no se remitieron a estos besos en las teleseries, sino que también les habría quedando debiendo dinero. “Yo no conozco a ningún actor que no haya tenido algún tipo de roce laboral con Juan Pablo”, admitió.

“Yo hice solo una obra (con él), después hicimos una gira por Andalucía, Sevilla y nos quedó debiendo plata (...) La última función que hicimos en España, este caballero nos quedó debiendo plata a todo el elenco y éramos por lo menos 8. Nunca pagó, estábamos María Silva Esperanza, Claudio Castellón, Willy Semler, Alex Zisis”, cerró.