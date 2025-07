“Todos quedaron alucinados”: jefa de Diosas Club revela detalles desconocidos del show que Camila Polizzi realizó en local nocturno

Sorpresa causó hace algunos días el show que Camila Polizzi presentó en Diosas Club, reconocido local nocturno capitalino al que la actual imputada por la arista “Lencería” del caso Fundaciones llegó gracias a la suspensión transitoria de su medida cautelar de arresto domiciliario total en Concepción.

Un permiso acotado del tribunal de Garantía regional que le permitió a Polizzi estrenarse en espectáculos de baile erótico, una experiencia que la actual generadora de contenidos para aplicaciones de adultos valoró porque le permitió tener un tiempo fuera de la tensión propia de su situación judicial.

El origen del show de Camila Polizzi

“Es la primera vez que estoy en un escenario bailando porque yo no soy bailarina, así que estoy contenta. Me sentí muy bien. Llevo 581 días bajo la medida cautelar de arresto domiciliario. El juzgado consideró que me podían otorgar este permiso, yo lo agradezco porque lo necesitaba”, señaló la protagonista, cuya presencia en Diosas tuvo nombre y apellido: Daniela Maluenda, gerenta de marketing del recinto nocturno, y parte del clan familiar circense de “Los Tachuelas”, quien este martes reveló detalles desconocidos del show de baile que presentó Polizzi.

“Estuve en el circo toda mi vida, hasta los 20 años, que fue cuando decidí salir a estudiar, en 2014. Durante esos años, yo iba a todas las radios regionales, televisión local, diarios, a promocionar el circo. Nos hacían entrevistas, y la verdad es que me gustaba mucho, lo pasaba súper bien. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en Diosas Club haciendo algo similar, estaba en mi salsa y feliz”, indicó.

“En general, este tipo de locales no tienen mucha visibilidad mediática fuera de las redes, salvo cuando aparece una nota, como la de Faloon, que fue más chistosa y superficial”, cuenta en lun.com.

“Esta vez me tocó enfrentar a los medios y a una prensa más dura, por la situación en la que estaba Camila y lo criticado que fue su show en el local. Fue un desafío profesional importante y me siento orgullosa, porque creo que lo manejé súper bien, a pesar de que era mi primera vez en ese tipo de exposición”, agrega Maluenda, quien recuerda que en la pista de Diosas “hemos trabajado con chicas de reality, de televisión, como Faloon, Adriana Barrientos, Ignacia Michelson, Wilma González, Betsy Camino (…) todas con experiencia en pasarelas o pantalla”.

“Con Camila fue distinto. Ella venía de la política, después de vender contenido en plataformas para adultos, pero nunca había estado en un escenario con bailarinas, luces, público. Fue una locura. Nuestro coreógrafo y director artístico, Ariel Aedo, que lleva más de 15 años en Diosas, la ayudó. Él logra que baile quien no baila, que luzca quien no luce. Gracias a él, todas las producciones -con famosas y no famosas- son un éxito. Nuestros clientes las adoran”, dijo.

“En el caso de Camila Polizzi la idea fue mía. Estábamos almorzando y les dije: ‘Tengo una idea, quizás un poco loca, pero sería increíble para el local’. Me miraron como preguntando a quién me refería. Les dije: ‘Camila Polizzi’. Y todos quedaron alucinados”, puntualiza Daniela.

“Al principio, muchas llegan con tabúes o aprensiones, pero cuando conocen al equipo, ensayan, se reúnen con el coreógrafo y las bailarinas, se dan cuenta de que es algo súper profesional. Ponemos todo para que los shows salgan espectaculares”, explica.

“Con Camila incluso trabajamos con Ricardo Oyarzun. Muchas vuelven. Faloon ya ha hecho dos shows, Betsy Camino no sé cuántos, Michelson hizo como tres (…) el ambiente en Diosas es muy bueno, nos llevamos bien entre todos y eso se transmite. Les gusta trabajar con nosotros”, finaliza.