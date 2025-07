“Se fueron por lana y salieron trasquiladas”: Jordi Castell se sumó al bando de Pancha Merino en polémica con Ingrid Cruz

Es el cahuín que se tomó la farándula por asalto, y cada vez más personas salen a alzar la voz ante éste. Se trata del conflicto que se despertó entre Pancha Merino e Ingrid Cruz, en donde se lanzaron acusaciones de “maltrato” y “ser la amante”.

PUBLICIDAD

La que lanzó la primera piedra fue Cruz en su podcast “Di la verdad Rosa”. “Ya han pasado muchos años, y de hecho, ella me pidió disculpas después. Pero claro, Pancha Merino me hizo la vida imposible. Me tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de ‘rota’. Fue súper duro”, confesó.

Merino cuando se enteró de estas declaraciones respondió sin filtro en el programa “Que te lo digo”, bueno, porque tampoco entendió que estaba al aire. “Yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo. Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco”, indicó.

A lo anterior, añadió que “cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié’”.

El apoyo de Jordi Castell

Ya salió un amigo en defensa de Pancha Merino, el actor Andrés Gómez quien trabajaba en la teleserie “Cerro Alegre”, y confirmó la versión de la panelista de “Tal Cual”, e incluso admitió que no le supo cómo contarle a su amiga sobre esta infidelidad por lo que se distanciaron por 3 años.

Ahora sale Jordi Castell a sumarse al bando de Merino, quien también era parte de los círculos donde se vivió este affaire. “Tengo que salir... más que en defensa, sino a validar a nuestra compañera Pancha Merino porque ahí se fueron por lana y salieron trasquiladas”, partió.

“En la época que pasó este escándalo que destapa Ingrid haciéndose la víctima. Yo pololeaba con el hombre que le contó a la Pancha esto (Pablo Illanes). Fue muy pololo y nos quisimos mucho, para él era un conflicto porque era sabido que Ingrid se estaba sirviendo al senador, una relación paralela”, cerró.