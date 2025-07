“Me chupaba el oído o me pasaba la lengüita…”: Disley Ramos revela cómo la conquistó el Mago Jiménez

Disley Ramos sorprendió con una íntima confesión sobre el inicio de su relación con el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez, en medio del encierro del reality Mundos Opuestos, que actualmente se graba en Lima para Canal 13. Aunque el canal ya adelantó imágenes de la pareja besándose, aún no se ha visto en pantalla cómo comenzó la historia de amor, que fue relatada en una reciente entrevista.

Ramos, ganadora del Copihue de Oro como Mejor TikToker y participante de Top Chef Chile, relató en conversación con Matías Vegas los particulares acercamientos que tuvo Jiménez antes de que formalizaran su vínculo sentimental.

La joven explicó que al principio optó por ignorar los coqueteos del exesposo de María José “Coté” López. “Me tuve que hacer la tonta por mucho tiempo y después ya se lo dije más adelante: ‘oye, tú me hacías esto, ¿por qué?’”, relató.

Sobre cómo partió todo, Ramos agregó que el exfutbolista usaba una excusa para acercarse: “De repente estábamos opinando de a quién íbamos a nominar, y llegaba Luis y me dice ‘yo creo que hay que nominar a… A ver Disley... Ven, mira’”.

“Como que se me acercaba al oído, porque me iba a decir a quién quería nominar. Y en vez de decirlo, o me chupaba el oído, o me pasaba la lengüita por aquí”, dijo la influencer, señalando su cuello, en tono anecdótico. “Después me miraba, yo le hacía así, y me decía ‘¿qué te pasa? ¿No opinas igual que yo?’”, añadió, según consignó La Cuarta.

Ramos concluyó asegurando que ese truco funcionó y la terminó conquistando: “Yo no sé dónde ha ocupado esos trucos, pero por lo menos acá fue el que utilizó”.

Cabe señalar que, recientemente, Coté López también alzó la voz en redes sociales luego de que una seguidora comparara a Ramos con ella. La empresaria respondió tajante: “No pensaba responder a esto porque no me corresponde, pero lo haré porque de verdad encuentro muy feo que ataquen a otra mujer y le digan cosas feas por nada. Acá no hay competencia. No la conozco pero es una mujer preciosa con o sin maquillaje, simpática por lo que se ve y no se metió en ninguna relación ni nada...”, afirmó.