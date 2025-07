“Es parte de mi esencia”: Tere Kuster vuelve después de años a Chile para radicarse definitivamente con un soñado proyecto artístico

Tere Kuster fue una de las protagonistas del exitoso programa de telerrealidad “Resistiré”, reality show de Mega que en 2019 le abrió las puertas al mercado chileno, pero del que poco pudo disfrutar debido a una sensible pérdida familiar que la llevó a postergar sus proyectos televisivos.

“El año 2019, cuando salí del reality, falleció mi papá. Y la verdad es que me cambió la vida”, contó en lun.com. “Para mí fue como un antes y un después en lo que estaba haciendo. Me replanteé un montón de cosas. Si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Si realmente era lo que yo quería”, agregó la modelo transandina, quien aseguró que esa dolorosa pérdida marcó su despedida de Chile.

La pérdida de Tere Kuster

“Ahí decidí retirarme, fue como un momento de introspección muy personal, que me llevó harto tiempo. Porque igual fueron varios años. Y entremedio estuvo la pandemia. Yo ya no me sentía tan bien. Y decidí irme”, reveló Kuster, quien si bien padeció en el país por la sobreexposición de un triángulo amoroso que protagonizó en el programa de Mega, íntimamente se sentía preparada para hacer su carrera en Chile. Algo que finalmente no pudo ser por su necesidad de darle sentido a su vida tras la pérdida.

“La exposición trae consigo ese tipo de cosas, como de que la gente se sienta libre de poder opinar de la otra persona. Y no está mal. Lo que pasa es que la gente nunca sabe realmente por lo que está pasando la otra persona. Entonces, a mí particularmente me tocó muy duro porque justo falleció mi papá, que bueno, era el amor de mi vida. Entonces, el irme no fue tanto por lo que la gente decía de mí, sino que fue una necesidad muy personal. Por esta situación que me pasó en la vida, que me ayudó a crecer, me ayudó a darme cuenta de un montón de cosas. A volver a mi esencia”, explicó.

De eso pasaron ya seis años, tiempo que sintió eran los justos para reencontrarse con el público chileno. “Me fui a vivir a Argentina. Y volví a Chile ahora, hace dos semanas. Volví al mundo donde me movía antes, de los eventos, a trabajar con marcas en redes sociales. Pero una de las cosas más importantes o que más entusiasmada me tiene es mi proyecto de cerámica”, reveló.

El nuevo sueño de Tere Kuster

¿Y por qué el mundo de la cerámica? Tere lo explica: “Yo estudié artes plásticas. Lo había dejado por mi modelaje y por mi carrera, digamos. Y hace dos años como que volví a retomar, a querer volver a mí misma. Entonces, volví a hacer cerámica. Me volví a reencontrar con todo el oficio, que me encanta, que me fascina, que es parte de mi esencia. Así que quiero poner mi emprendimiento acá, en Chile”.

“Lo que yo quiero hacer, a priori, es tener mi marca para poder vender y comercializar lo que hago. Y también lo que aspiro o sueño que me encantaría es hacer eventos. Unos que tengan que ver con la cerámica”, explica la modelo.

“O sea, tengo ya proyectos con Nicoletta Valentina, que es diseñadora. Entonces, eso me gustaría, hacer algo relacionado con la moda y la cerámica. O también hacer dinámicas con la cerámica y el mundo del vino. Distintos eventos que ya los tenemos ahí planeaditos, más para septiembre, cuando venga un poquito más el calor”, puntualiza la argentina, quien reconoce que “quiero mostrarle a la gente que puede conectar con esto, reencontrarse con un momento consigo misma. Hacer algo con tus propias manos, que te detiene un segundo de tu vida y te conecta con la materia, con el barro”.

“A mí me ayudó eso, claro, porque yo encontré que es como un sentido en mi vida”, reflexiona, al paso que reconoce que “hay mucha gente en el área de la psicología que recomienda hacer terapias manuales. Eso te permite conectarte con el momento presente. Aislarte un poco de los problemas. O lo que puedas llegar a tener”.

“Entonces, poder ofrecerle a las personas unas horas de lo que yo vivo constantemente me entusiasma y me emociona mucho”, finaliza.