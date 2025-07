Luis Mateucci puso en duda las declaraciones de Daniela Aránguiz sobre Valdivia: “Una persona que la conoce, sabe que no es así”

Durante la más reciente emisión del programa ¡Hay que decirlo!, Daniela Aránguiz protagonizó una íntima conversación con Gissella Gallardo donde abordó su vida personal, incluyendo su compleja relación con Jorge Valdivia. Las emotivas declaraciones de la ex “Mekano” generaron diversas reacciones en el panel, pero fue Luis Mateucci quien se robó la atención con sus gestos, bromas y fuertes declaraciones.

“Yo creo que cuando seamos viejos, la puerta no está cerrada totalmente. Yo creo que Jorge es el fracaso más doloroso de mi vida. Siempre me pongo a pensar quién me va a cuidar a mí de vieja, o a quién voy a cuidar yo de vieja… si tú me preguntas en este momento, a quién cuidaría yo de viejo, sería a Jorge” , confesó Aránguiz en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

La cámara captó al argentino respirando en una bolsa de papel a modo de broma ante el testimonio de su expareja. Aunque intentó tomárselo con humor, posteriormente expresó su malestar y discrepancia con lo expuesto por Daniela.

“Dani está súper superada. ¿Qué me pasa? Yo conozco toda la otra parte sin cámara. De todo lo que dijo a lo que realmente es, no tiene nada que ver. Yo tampoco soy quién para andar desmintiendo, eso queda en pareja... Ella lo comenta abiertamente. Una persona que realmente conoce a Daniela Aránguiz, sabe que no es así”, afirmó Mateucci, según consignó C13.

El también finalista de Tierra Brava profundizó en sus críticas cuando Daniel Valenzuela le preguntó si algo de lo dicho por Aránguiz no coincidía con la realidad. “Nunca le gustó el fútbol, a ella no le gusta el fútbol, no sabe nada de fútbol. Iba obligada a la cancha. Me lo dijo siempre, no sabe y no le interesa. Lo único que le interesaba es lo que ganaba por el fútbol”, lanzó sin filtro.

Mateucci también cuestionó las contradicciones emocionales de su ex. “¿No es raro que se pise tanto? Que fue el amor de su vida y lo va a amar tanto, después que fue el gran fracaso... ¿Qué fue realmente? ¿El amor o el fracaso?”, planteó.

Finalmente, Nacho Gutiérrez le preguntó directamente si le afectaba o no que Daniela hablara de Jorge Valdivia. “Sí, me molesta, eso sí... El cariño está. Pasa el tiempo y uno dice: ‘Ya la olvidé’, pero uno ve estas cosas y se da cuenta que... No, no la olvidé”, reconoció con sinceridad.