Daniella Campos rompió el silencio tras su salida de “Zona de estrellas”: “Abandono ese espacio tras haber entregado siempre lo mejor de mí”

Con escándalo fue la última participación de la periodista Daniella Campos de “Zona de estrellas”. Ella se enfrascó en una seguidilla de discusiones con su compañera de panel, Adriana Barrientos, hasta que no aguantó más: durante la transmisión del capítulo del viernes pasado, la gemela se retiró del set.

Después de esta salida, a la semana siguiente en “Que te lo digo” confirmaron que la la periodista fue desvinculada de Zona Latina por “abandono de labores” al retirarse del set durante la grabación, y emisión en vivo por Youtube, de un capítulo del programa.

A días de su salida, Campos rompió el silencio en su cuenta de Instagram. "Aprovecho que mi salida de programa ‘Zona de Estrellas’ sigue en vitrina, para agradecer todas las muestras de cariño y empatía que me han llegado durante la última semana a través de distintas formas", partió escribiendo.

“Abandono ese espacio tras haber entregado siempre lo mejor de mí. Con muestras de profesionalismo y enfocada siempre en entregarles un lugar seguro de entretenimiento. Siempre busqué hacer un periodismo de espectáculo con respeto, verdad y pasión”, continuó Campos.

“Hoy digo adiós al programa que me recibió, agradeciendo a cada persona que conocí y me preparo para los nuevos proyectos que me depare la vida”, cerró Daniella Campos.

El conflicto con Adriana Barrientos

Un comentario de Adriana Barrientos terminó por colmar la paciencia de Daniella Campos, quien decidió salir del programa minutos antes de que éste terminara.

Hace unos días que el clima entre ambas estaba tenso después de que la gemela bromeara con la licencia médica presentada por La Leona, y sugirieron que ésta era falsa. Esta talla fue pésimamente recibida por Barrientos, quien llamó desde su reposo al programa para pararle los carros a Campos.

Sin embargo, todo explotó este viernes en el set del programa de Zona Latina. Se estaban discutiendo las acusaciones en contra de Roberto Dueñas por su comportamiento en espacios laborales por parte de una periodista deportiva.

Campos presentó la defensa que le entregó el “Peluche” y aseguró no haber vivido una mala experiencia con él. “Yo jamás sufrí malos tratos de él (...) Esta figura de la persona agresiva, maltratadora, es la que me cuesta entender“, dijo, aunque negó una cercanía con Dueñas.

Ante dicho comentario, Barrientos señaló que: “Ay, Daniela. Si yo estaba ahí cuando le decías: ‘Roberto, pololea conmigo, porque yo quiero ser famosa, como la Marlen’. A modo de chacota. A modo de lo que sea, pero se lo decías”.

Aunque la gota que derramó el vaso vino después cuando Adriana volvió a tirarle un palo a su compañera. “Viví seis meses con Roberto en un reality, que no se te olvide. Roberto es una persona bien curiosa, es muy amigo de sus amigos… A mí no me extrañaba nada la defensa acérrima que hace Daniella Campos a Roberto Dueñas”, comentó.

Esto molestó profundamente a Daniella, quien dijo lo siguiente: “Ya está esta mujer. ¿Sabes qué?… Esta ya es la segunda". Luego procedió a levantarse de su asiento e irse mientras transmitía el programa, pero sin antes decirle: “¡Ándate a la cresta!”.