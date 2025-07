“Él ya no tiene la voluntad de devolvérselo”: Revelan detalles del negocio que terminó por romper el matrimonio de Marité Matus y Camilo Huerta

Luego de semanas de especulaciones, este miércoles se conocieron nuevos y explosivos detalles sobre el quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta. La empresaria y expareja del futbolista habría decidido iniciar acciones legales para recuperar un negocio que, según sus cercanos, financió con su propio dinero y que hoy estaría en manos de Huerta.

“Confirmado y no hay vuelta atrás”. Con esas palabras, Marité Matus selló ante el portal Infama el fin de su relación con el ex “Yingo”, descartando toda posibilidad de reconciliación. Aunque en un principio se desconocían las razones del distanciamiento, fue una publicación de Matus en redes sociales la que entregó las primeras pistas.

En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un video donde un hombre asegura que “la forma más fácil de destruir tu mente es elegir a una pareja equivocada”. Junto a ese registro, ella añadió una advertencia personal: “Elijan bien. Cuiden sus negocios y dinero (...) Elegir mal te puede costar todo y más”, lo que encendió las alertas entre sus seguidores.

Durante la reciente emisión del programa “Hay que Decirlo”, su amiga y panelista Gissella Gallardo entregó antecedentes aún más específicos sobre el conflicto legal que se avecina. “Ella lleva tres meses separada y siempre mantuvo el silencio, nunca comentó nada. Pero ayer, literalmente, Camilo le sacó los choros del canasto”, comentó, según consignó T13, refiriéndose a supuestas declaraciones que Huerta habría hecho a personas del círculo íntimo de Matus.

“Lo comentó con amigos, con los papás del colegio de los niños, con gente muy cercana. Dijo cosas delicadas, que a ella la dejan muy mal”, añadió Gallardo. Pero lo más grave tendría relación con un negocio que ambos compartían y que, según se indicó, fue financiado completamente por Matus.

“Ella tenía ganas de poner un negocio y a él lo iba a contratar, pero por temas de viaje, de que no estaba acá físicamente, no se pudo concretar eso. Ahí él le habría dicho ‘mi amor, pero ponla a mi nombre y después te traspaso la empresa’, y así pasó el tiempo”, relató la panelista. Sin embargo, el traspaso nunca se concretó y ahora el emprendimiento sigue registrado a nombre de Huerta.

Gallardo fue enfática al decir que el negocio “le va muy bien” y que “los fondos para esa empresa los puso ella. Ella trabaja, tiene su empresa de inmobiliaria. Arturo (Vidal) fue muy generoso en cuanto a su patrimonio con ella y ella supo administrar muy bien eso. Siempre está pensando en proyectos, en hacer cosas, es muy inquieta”.

Según la amiga de la empresaria, la demanda que Matus presentará tiene como objetivo “que se le devuelva el negocio, recuperar su plata”. No obstante, el panorama parece complicado, ya que Gallardo también aseguró que “antes estaba la buena voluntad de hacer la devolución de todo y ahora eso ya no está (...) de hecho, antes de que esto se hiciera público, él ya no tenía la voluntad de devolver el negocio”.

Uno de los momentos más llamativos del programa ocurrió cuando el panelista Luis Mateucci insinuó que el rubro del negocio tendría un componente polémico. “El origen del negocio supuestamente es medio raro, que yo no lo encuentro raro”, dijo. Ante eso, la comunicadora Paulina Nin replicó: “¿Por qué, qué tiene de malo tener un dispensario de cannabis?”, dejando entrever que ese sería el verdadero giro del negocio en disputa.