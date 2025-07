Dani Castro no se quedó callada y le respondió con todo a Botota Fox: “Yo sí podría decir cosas malas de ella, pero no me interesa”

Botota Fox fue al podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos” a dejar la grande. Pocos se salvaron de la transformista y uno de sus dardos estuvo dirigido a su excompañera de “Tierra Brava”, la cocinera Dani Castro.

¿El motivo? La expareja de Castro y excompañero de encierro de ambas, Uriel “Futuro” Romero. Fox salió a defenderlo después de las críticas de Castro, quien no ha tenido buenas palabras sobre el comportamiento del cantante después de que salieron del encierro.

“Yo soy súper amigo de Uriel y Daniela ha hecho un mejunje con él. Yo le quiero decir que se acuerde lo bien que lo pasó con Uriel”, dijo la comediante.

Danilo 21 salió en defensa de la cocinera y explicó que el conflicto nació después de que comenzaran a esparcir el rumor que ella era la persona detrás de la cuenta de Instagram de farándula, Infama.

Además, él confesó que se quería casar con su mejor amiga mientras pololeaba con Dani y ella lo acusó de haber contratado un hacker para meterse al celular de la cocinera.

“No la estoy atacando. Yo estuve en el reality y en un minuto discutimos, pero a mí se me pasaba. Yo pensé que a ella también, estábamos enojados y le pasé un chocolate y me mira así como (diciéndome) falsa. Mi gesto era genuino, pero siento que todo el rato quería discutir”, comentó Botota.

“Decir que ‘Uriel no junta tres palabras’ eso es feo para una pareja con quien has estado. Él la ayudó porque estar en un reality solo es peor. Uriel la ayudó un mes para estar dentro del reality”, continuó.

La respuesta de Daniela Castro

La cocinera estaba al tanto de todos estos dichos, y tuvo la plataforma de “Zona de estrellas” para responderle a Botota Fox. “No entiendo por qué Botota quiere mostrar una cosa que no quita la otra”, partió

“Primero yo siempre he dicho que mi estadía dentro del reality agradecí la compañía de Uriel. Lo he dicho en el podcast del Danilo y en entrevistas después del reality, agradezco su compañía, eso nunca lo he negado. Esta señora no sé qué está haciendo”, continuó. “No sé por qué cuenta eso, lo cuenta queriéndome dejar mal”, agregó.

Al ser consultada por qué cree que Botota la sacó al baile durante el podcast, Castro dijo que “sabe que si habla de mí va a aparecer en pantalla o yo le voy a responder. A mí siempre me cayó bien, pero sí sé que (va) donde le conviene, se agarra de las cortinas por estar en la tele”.

“Me da lata porque con Botota nunca nos llevamos mal. Yo sí podría decir cosas malas de ella, pero no me interesa hablar de ella, que se haga cargo de su vida”, continuó su descargo.

Acto seguido, Daniela agarró su celular para deseguir a Botota Fox de su cuenta de Instagram. “No entiendo a esta gente que yo le caigo mal, pero me sigue“, sentenció.

El desmentido de Castro

De igual forma, Dani Castro desmintió la versión de Botota Fox que Angélica Sepúlveda le pegó a un productor de “Tierra Brava” durante la jornada de su renuncia tras su conflicto con Fran Undurraga.

“Botota lo cuenta mal”, partió Daniela. “Angélica no le pegó a ningún productor. Es distinto que tú estés enojada, te agarren y estés aleteando; pero Angélica no le pegó a nadie”, aclaró.

“Lo que hizo después Botota fue muy feo porque Angélica quería renunciar, estaba muy enojada, y Fox como ‘chiste’, -ella no se da cuenta cuando tienes que ser ubicada porque parece que los enanos se le arrancan-, tomó sus maletas de Angélica”, recordó.

“A ti alguien te puede caer bien o mal, pero tú no te tienes por qué meter con las cosas de tu compañero que está renunciando, eso se llama mala educación. Algo que tú no tienes Botota (buena educación)”, acotó la cocinera.

Castro relató que Fox tomó las maletas de Sepúlveda en una forma irónica de ayuda para que se fuera, a pesar del reclamo de la afectada. “Tomó las cosas y las fue a dejar bien lejos mientras se reía y se burlaba. Entonces, ¿por qué cuenta la historia a medias?“, cerró.