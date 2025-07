“Está sumamente mal”: Revelan complejo estado emocional de Daniel Fuenzalida tras declaraciones de su expareja

En medio del nuevo escándalo mediático que protagoniza Daniel “Huevo” Fuenzalida, revelan que el comunicador atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal. Así lo dio a conocer Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, luego de que la expareja del animador, Pamela Cifuentes, lo acusara públicamente de una millonaria deuda y de haberla dejado con compromisos financieros tras el fin de su relación.

Las declaraciones de Pamela fueron emitidas en el programa Only Fama, donde aseguró haber acompañado al comunicador durante su proceso de rehabilitación, incluso costeando parte de su tratamiento. “Me desvincularon del trabajo y al mes se fue de la casa. Me quedé con todas las deudas”, relató.

Pero eso no fue todo. Cifuentes también afirmó que solicitó créditos de consumo a nombre propio para apoyar económicamente a Fuenzalida, ya que este no podía acceder a financiamiento por sus antecedentes crediticios. “Tenía que cambiar todo: el auto, el sistema de vida, visitar lugares. Quiso comprar un auto y me pidió que yo solicitara un crédito. A él no le daban por las deudas que tenía. Pedí el préstamo y, cuando se fue, me dejó cuatro cuotas sin pagar”, aseguró en el espacio de farándula.

Sumado a las recientes declaraciones de su expareja, el animador ha sido blanco de críticas en las últimas semanas luego de que se diera a conocer el conflicto que tuvo con Rosario Bravo, cuya amistad se rompió tras el actuar del animador de TVN. Recordemos que el propio animador reconoció que él inscribió a su nombre el título del programa en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), todo esto sin el consentimiento ni conocimiento de su compañera de trabajo y amiga de ese entonces.

Frente a este panorama, el entorno más cercano del conductor habría manifestado gran preocupación por su estado emocional. “Lo que yo supe es que luego de la entrevista que dio Pamela, por unos amigos cercanos al Huevo, supe que estaba sumamente mal en este minuto con este tema que ella ha hablado” , comentó Barrientos en el panel.

Además, reveló que Fuenzalida estaría sufriendo importantes consecuencias psicológicas. “Supe que está con problemas psicológicos, que no puede dormir en las noches, está teniendo crisis de pánico, esa es la información que me entregó un cercano a él” , agregó.

Por ahora, el animador de TVN no ha entregado declaraciones públicas sobre las acusaciones de su expareja ni sobre su actual estado de salud.