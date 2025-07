“Diana hizo todo lo que pudo en su momento”: Bartender de “Podemos Hablar” le prestó ropa a la animadora tras polémica con Mariana Derderián

Una gran polémica está rodeando al programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, después de que la actriz Mariana Derderián alzara la voz tras haber cancelado su participación del estelar en marzo de este año.

Esto se debió a una promoción sensacionalista durante un partido de fútbol sobre la conversación que iba a tener, considerando el trágico fallecimiento de su hijo producto de un incendio.

En una conversación con LUN, Derderián explicó que el horario en que se emitió el spot publicitario no fue el adecuado y que “mucho menos el acordado en la reunión previa, donde explícitamente se fijaron límites que no se respetaron”.

La actriz también mencionó que intentó comunicarse con Diana Bolocco, la animadora del programa, para expresar su descontento. Sin embargo, no recibió respuesta. “La llamé y no me contestó. Le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida”, indicó Derderián.

Además, la actriz compartió su desilusión respecto a la imagen que tenía de Bolocco, afirmando que “la desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella”.

Jaime Figueroa alzó la voz

A propósito de estas declaraciones, se reportó que Diana Bolocco estaría pasando por un mal momento. “La Diana es super humana en el trato, entonces lo está pasando muy, muy mal. Es muy difícil que salga a decir algo porque tengo entendido que el canal pidió mantener las declaraciones bajas, pero sí el círculo cercano me comentó cómo sucedió toda esta situación”, afirmó el periodista Michael Roldán a través de sus redes sociales.

Por su parte, el conocido bartender de “PH”, Jaime Figueroa, se refirió a esta polémica en el programa “Que te lo digo” y le prestó ropa a la animadora del estelar de Chilevisión.

“Diana hizo todo lo que pudo en su momento. A mí me consta que Diana contactó a Mariana por WhatsApp, incluso hubo un intercambio de palabras. Efectivamente, Diana intentó devolver el llamado telefónico y no se logró. El tema quedó ahí”, dijo Jaime.

“A Diana le afectó, no te digo que quedó para la cag***, pero quedó mal, quedó súper achacada. Además, los animadores no pasan ningún tema de promociones, ella no tiene nada que ver”, cerró.