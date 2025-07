“Cuco” Cerda le contestó con todo a Luis Mateucci tras críticas a Daniela Aránguiz por su nueva relación: “Una cantidad de incoherencias...”

Un tenso momento se vivió durante la tarde de este miércoles 30 de julio en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, luego que Daniela Aránguiz llamara para encarar a Luis Mateucci, quien insinuó que la nueva relación de la panelista de farándula sería una jugada mediática.

"Me dijo: ‘Estoy saliendo con este chico’, y me mandó una foto, en el ascensor. Esa historia que subió es vieja, me la mandó también. Es la mano del pibe, tiene un tatuaje...”, señaló entre otras cosas Mateucci, algo que encendió la polémica y provocó además del llamado de la propia Aránguiz -quien le sacó varios trapitos al sol a su ex-, un mensaje del flamante nuevo amor de Daniela.

“Cuco” Cerda mandó un mensaje para repasar a Mateucci

Así, el involucrado, José Manuel “Cuco” Cerda, no se quiso quedar atrás y se manifestó enviando un mensaje a uno de los panelistas del programa de Canal 13.

"Luis está hablando puras… No tiene absolutamente idea de nada, y me da risa y además pena como se intenta defender”, dijo de entrada el joven que es un destacado deportista de motocross y que se ha hecho más conocido en redes sociales por ser el hermano del exchico reality Raimundo Cerda.

“Te escribo porque me llegaron varios mensajes diciendo que estaba hablando algo de mí, entré a ver el programa y comencé a escuchar una cantidad de incoherencias que habla que es impresionante”, indicó Cuco Cerda sobre lo que estaba diciendo Mateucci respecto a que la relación que tendría con Daniela Aránguiz sería solo un asunto mediático y para crear contenido.

Finalmente, y tras todo el intercambio de opiniones, Mateucci cerró enviándole un mensaje a Daniela Aránguiz, indicando: "Dani, decídete. De verdad, hazte ver y sigue de vacaciones porque no estás muy bien”.