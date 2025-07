“No es un cafiche como...”: Daniela Aránguiz confirmó que se encuentra en una relación con “Cuco” Cerda tras furioso contacto telefónico

El hermetismo se rompió y tras comentar que está saliendo con un hombre mucho más joven que ella, Daniela Aránguiz terminó por revelar la identidad de su nueva conquista. Se trata de José Manuel “Cuco” Cerda, el hermano mayor de Raimundo Cerda, con quien ya había sido vinculada hace unas semanas.

Esto estalló en el programa “Hay que decirlo” después de que se hiciera alusión a la nueva conquista de la panelista de farándula, y la expareja de Daniela, Luis Mateucci señaló que es otra persona, no Cuco. ¿Cómo lo sabe? Él aseguró que Aránguiz le mandó una foto de su supuesto pololo.

El argentino afirmó que su expolola había criticado a Cerda antes de que él entrara a “Ganar o servir” junto al hermano de Cuco. “Me dijo que ‘si entra el hermano, atácalo por esto’”, aseveró el chico reality.

Por lo mismo, cuando comenzaron los rumores sobre su supuesto affaire con el hermano de Rai, el finalista de “Tierra Brava” la encaró por haber criticado al joven y ahora estar saliendo con el mismo. En ese momento, Daniela le habría mandado una foto de otro hombre a quien lo etiquetó como su actual pareja, según las palabras de Luis.

Por su parte, Gissella Gallardo afirmó que alguien del programa se contactó con la “Cara de cuica”, quien les confidenció que estaba con un hombre 10 años menor desde hace 6 meses. En la misma, le mandó a decir al argentino que está cansada de que Luis se cuelgue de ella.

La furiosa respuesta de Daniela Aránguiz

Esto no quedó ahí, ya que desde sus vacaciones Daniela Aránguiz realizó un contacto en vivo con el programa de Canal 13 para ponerlo en su lugar. Primero, partió refutando que habló mal de Raimundo Cerda debido a que no lo conoce personalmente.

“Luis, ¿hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí? Porque no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil o los muebles que les compré para su departamento", lanzó molesta.

“Es verdad que estoy saliendo con José y me encanta. Estoy saliendo hace harto rato con él. José Cerda, el hermano de Rai. ¡Me encanta! Lo estoy pasando increíble, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida. Una de ellas es que no es un cafiche como él“, dijo enfurecida

“Me tiene aburrida, es un mentiroso. ¿Hasta cuándo se mete en mi vida? Yo salgo con quién quiera salir y lo paso bien con quién quiera salir. Yo terminé con él antes de que entrara al segundo reality (‘Ganar o Servir’) y tengo la foto de un Viagra que le encontré en el velador... Si él quiere hablar que cuente la verdad. Aunque le duela no quise volver con él. Yo lo tengo bloqueado de todos lados“, continuó.

Su descargo no terminó y echó al agua a Luis con otro romance que él habría tenido. “¡Deja de colgarte de las mujeres! Cuenta todo lo que pelabas a Luli, que te la llevabas a moteles (....) Supéralo Luis, jamás voy a volver contigo. El peor error de mi vida... Cafiche de mie***“, dijo antes de colgar.

Luis, en su derecho a réplica, reiteró en su versión de los hechos, señaló que el mueble que está hablando lo sacó por canje, por lo que no sabría cómo devolver el canje, y comentó que efectivamente no lo tiene bloqueado ya que hablaron cuando lo entrevistó para “Only Fama”. ¿Sobre el Viagra? Confirmó la versión de su expareja.

“Imagínase el nivel de comunicación que estamos teniendo. Es lo más bajo que existe en Chile y el mundo”, lanzó antes de mandarle un recado directo a Daniela: “Hazte ver, sigue de vacaciones porque no estás muy bien. La gente en su casa te va a seguir tratando por lo que sos”.