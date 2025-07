El descargo de Luis Mateucci tras dichos de Daniela Aránguiz: “Me duele haber estado con una mujer tan mala”

La polémica entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz sumó un nuevo capítulo luego de que la panelista de Only Fama realizara una explosiva llamada al programa Hay que decirlo, donde lanzó duras acusaciones contra su expareja.

PUBLICIDAD

“Luis, ¿hasta cuándo se mete en mi vida? ¿Por qué no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil? ¿Por qué no me paga los muebles que le compré para su departamento?”, disparó Aránguiz, desatando la reacción inmediata del modelo argentino.

Mateucci, visiblemente afectado, respondió en vivo mostrando su molestia por las palabras de su ex. “Me molesta que esta chica se crea superior y crea que ella es alguien importante y puede sacar a quienes ella quiere”, afirmó en un mensaje cargado de frustración.

El exchico reality incluso lanzó una advertencia al nuevo galán de Aránguiz, Cuco Cerda. “Le daré un consejo al pibe de Viña. Salí corriendo de ahí, no sabés lo que te espera. Y vos, Daniela, deja de hablar de mí”, sentenció.

Horas después, el argentino profundizó su descargo en sus stories de Instagram, donde reconoció lo complejo que le resulta manejar la situación. “Es difícil la situación. Si yo tuviera que responder como Luis Mateucci, ya hubiese quedado muy mal, hubiese quedado como un poco hombre o como un maricón (...) Es responderle a una mina, en un nivel muy bajo, algo tan rasca”, explicó.

El chico reality también agradeció a los panelistas del programa por contenerlo y evitar que reaccionara en vivo ante la provocación. “Ustedes no saben la impotencia que tengo. Pero repito, aprendí de mis errores y no voy a caer tan bajo como ella”, expresó.

Finalmente, Mateucci dejó una de sus frases más sentidas sobre la relación que compartieron: “Lo que sí puedo decir es que me duele haber estado con una mina tan mala, haber confiado en alguien así”. Aun así, reconoció que le cuesta hablar mal de Aránguiz: “En la intimidad hablo bien de ella. Las veces que toco el tema de Daniela Aránguiz es porque estoy en el programa y tengo que hacerlo”.