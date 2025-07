¿Se volvería a casar?: Julio César Rodríguez fue tajante al responder si es que nuevamente llegaría al altar

El animador de Chilevisión Julio César Rodríguez no es solo conocido por sus directos dichos en el matinal, su ritmo de trabajo y ser el rostro ancla de su señal, sino que también es uno de los galanes con un historial romántico más amplio.

Dentro de sus parejas más célebres se encuentran Francisca García-Huidobro, Laura Prieto, Betsy Camino, Camila Nash, y más recientemente Natu Pao. Sin embargo, el animador solamente una vez pisó el palito y lo hizo con Claudia Arnello en 2008. Ellos se terminaron separando 4 años más tarde.

A más de 10 años de su separación, JC le cierra las puertas al casamiento. Esto se lo confesó al tiktoker Danilo 21, quien le realizó la consulta de parte del programa de farándula “Que te lo digo” que emitió estas declaraciones el pasado martes.

El joven farandulero le consultó sobre unos supuestos rumores de boda, los que fueron descartados de plano por el animador. “Ya no me caso más. Ya me casé, lamentablemente es algo que para mí no existirá. Yo sufrí mucho cuando me dejaron, entonces... A mí me dejaron todas mis novias y es un dolor que cala hondo. Entonces, para qué seguir sufriendo”

El calvario mediático que vivió Fran García-Huidobro por su relación con JC

Hace unos días, en su podcast “Di la verdad Rosa”, la expareja de JC y la madre de uno de sus hijos, Francisca García-Huidobro, recordó el calvario mediático que vivió durante su separación con el animador de Chilevisión.

Su quiebre fue bastante polémico debido a que Julio fue paparazzeado aparentemente siéndole infiel a la ex “Dama de hierro” con Arnello en Argentina, meses después del nacimiento del hijo que tuvo con Fran.

García-Huidobro estaba en el ojo del huracán después de que el padre de su hijo, Julio César Rodríguez, le fue infiel en Argentina. “En los dos años que estuve con Julio como pareja y tuvimos a Joaquín. Esos fueron dos años de un nivel de exposición que fueron agotadores para mí, antes, durante y después”, confesó.

Ella recalcó que el escándalo de la infidelidad se siguió comentando por meses, a pesar de que entre ellos el problema se había solucionado. “Mi ruptura con Julio César fue muy mediática y muy injusta, muy violenta y culposa para mí, quien básicamente no había dicho nada”, contó.

Su amiga hizo hincapié que Francisca llegó a estar muy delgada después de haber tenido a su hijo debido a que su cuerpo absorbió todos estos dardos. “No permití que me botaran porque en esa época me querían botar. Ellos pensaron que era lo suficientemente estúpida para no darme cuenta”, lanzó la animadora.

“Me ofrecían vacaciones y yo sabía perfectamente bien que si yo faltaba un día a mi pega, la persona que trabajaba conmigo en ‘SQP’, Natalia Freire, iba a llamar a la prensa para decirles que estaba en una clínica psiquiátrica. Les dije que no era necesario”.