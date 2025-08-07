“Ella no sólo lo habría separado de la familia...”: Entregan detalles del quiebre de Pancha Merino con Andrea Marocchino

El quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marocchino se ha convertido en un tema candente en la farándula chilena. El periodista Sergio Rojas reveló las razones detrás de esta separación, la cual estaba a punto de convertirse en matrimonio.

De acuerdo a lo que informa La Hora, Rojas dio detalles sobre la ruptura. Según sus declaraciones, la actriz “sacó todas sus cosas” del hogar que compartía con su pareja, marcando un punto de no retorno.

El periodista también mencionó que la familia de Marocchino está celebrando el término de la relación, ya que la acusan de ser “la culpable” del distanciamiento familiar.

Reacciones y posibles acciones legales

Rojas también comentó que la situación no tiene vuelta atrás. “Esto no tendría vuelta atrás. La mediática actriz y comentarista de espectáculo se habría separado de quien iba a ser su marido” .

Por otro lado, la actriz Antonella Ríos añadió que en un evento reciente, “en el cumpleaños de Maca Vengas yo los vi y parecían una pareja muy compenetrada”, lo que contrasta con la repentina ruptura.

Rojas también reveló que Daniella Campos fue quien le dio la primicia sobre el quiebre. Ella le informó que “Sergio está la cagá... Pancha Merino sacó sus cosas del departamento de Andrea”, lo que desató el escándalo.

“El rol de Andrea estaba complejo, porque Pancha ya es mamá. Esto venía arrastrándose un tiempo hasta que pasa una situación puntual y Pancha decide sacar sus cosas de la casa de Andrea e irse”, añadió Rojas.

Finalmente, el periodista concluyó diciendo que no solo se trató de una separación amorosa, sino de un quiebre que afectó profundamente las relaciones de Pancha con el círculo cercano de Andrea. Rojas detalló que “dicen que ella no sólo lo habría separado de la familia, sino que de a todo de su círculo cercano de amigos. Decía que todos eran unos chupasangre”.