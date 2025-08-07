“Tuvimos mucha conexión”: Catalina Olcay habló sin tapujos de Luis ‘Mago’ Jiménez y la relación de amistad que generaron en Mundos Opuestos 3

En el episodio del 5 de agosto en Mundos Opuestos 3, se conoció al sexto participante que tuvo que dejar el encierro tras la prueba de eliminación: Catalina Olcay. Eso, luego de la competencia decisiva frente a su excompañera Valentina Concha, en un duelo de alto impacto, que estaba para cualquiera.

Un día después de su eliminación, la actriz visitó el estudio del programa Hay Que Decirlo!, de Canal 13, donde fue bombardeada con preguntas del panel acerca de su paso por la casona en tierras peruanas.

En este contexto, Francisco Halzinki, más conocido como “Experto en Reality”, presente en la mesa de opinión del espacio, le hizo una consulta a Cata respecto a su relación con Luis “Mago” Jiménez.

“El día de ayer, antes de tu eliminación, hubo un clásico desayuno, dirigido por Karlita (Constant), donde estabas ahí junto a Vale también. Tú hablaste de Luis Jiménez, y dijiste que para ti había sido un descubrimiento, que lo encontrabas muy empático emocionalmente, un hombre encantador y sensible”, dijo Francisco.

“Desde ese punto de vista, para ti sería la única persona con la cual hubieses congeniado emocionalmente. Si él no hubiese tenido este vínculo con Disley, y tú hubieses continuado en el encierro, ¿te hubieses involucrado sentimentalmente con él?”, complementó su pregunta Halzinki.

“Se formó como una complicidad y muy buena onda”

“Él me parece de verdad un gallo que fue un descubrimiento, porque lo encontré súper inteligente, muy simpático, buena onda. Tuvimos mucha conexión también porque empezamos a conversar... él me contó como de su quiebre amoroso; habíamos como terminado más o menos en la misma fecha; el tema con los hijos; entonces se formó como una complicidad y muy buena onda, pero no para tener una relación sentimental, en lo absoluto”, respondió Cata.

Luego, Gissella Gallardo quiso saber si ella creía que el ‘Mago’ olvidó a su exmujer, Coté López. En esta línea, Olcay dijo: “Habla mucho de ella... yo creo que él está súper entusiasmado hoy día con Disley, pero creo que también cuando empezamos a conversar me impactó cómo hablaba de su ex. Más que no superando (la situación), con un gran cariño, mucho amor y respeto. No sé si no superado, pero también con una añoranza de la familia que tenían”.

“Entonces, como que hablaba muy bien y muy lindo de su relación. Pero yo creo que lo que está pasando con Disley es súper heavy, porque yo los veo como que se complementan y como que les brillan los ojitos”, añadió.