“Atrévete a amar”: tema central de la teleserie Adrenalina será parte de la fiesta de los 90’s con la que Canal 13 celebra sus 66 años

Con todo está celebrando Canal 13 este mes de agosto, y es que no todos los días se cumplen 66 años, motivo por el cual este año decidieron tirar la casa por la ventana con la primera fiesta masiva, la que está a cargo de 13REC, la señal del recuerdo de la estación de Inés Matte Urrejola, y que se hará este sábado 9 de agosto.

Así, el evento se realizará en la icónica Sala Omnium (ubicada en Avenida Apoquindo 4900, Las Condes) y desde las 21:00 horas prometerá una noche inolvidable para bailar éxitos que marcaron una época. Será una velada al ritmo de los años 80 y los 90, incluyendo canciones de los proyectos más emblemáticos de la historia del 13, como programas, estelares, reality shows y telenovelas.

“Atrévete a amar”

Bajo el nombre “Old es cool”, la invitación será a revivir la música ochentera y noventera en general, pero también aquellos temas que han marcado a espacios del 13 a lo largo de su historia, como, por ejemplo, la pegajosa canción central que acompañó a la teleserie “Adrenalina” en 1996, “Atrévete a amar”, a cargo del entonces dúo Sol Azul.

Sol Aravena fue la intérprete de “Atrévete a amar”, que acompañó a la telenovela protagonizada por Francisca Merino, Alejandra Herrera, Berta Lasala y Aranzazú Yancovic, y hoy, 29 años después del fenómeno de esa producción dramática, la cantante habla del impacto que hasta ahora significa este tema y que hacía bailar a las recordadas “Reinas de la noche”.

Sol Aravena, avecindada en Canadá desde hace cinco años, comentó que “nunca pensé que esta canción iba a tener tanto éxito, hasta el día de hoy me da mucha alegría que este tema se haya convertido en la banda sonora para tanta gente”.

Consultada por los factores del éxito de “Atrévete a amar”, la cantante destacó que “es una muy buena canción en términos de estructura melódica, con un coro muy pegajoso, no es difícil de cantar, y es alegre. En ese sentido, y además, te lleva a entrar en un baile y estallar tu cabeza, como una meditación movilizada para disfrutar y gozar de la danza sin restricciones. Y, por otro lado, también está la sincronía con esta teleserie que mostraba jóvenes en sus años dorados, los 90. Porque para quienes somos cuarentones o cincuentones, coincide con la juventud de muchas personas y representa una etapa de la vida que es muy linda de recordar”.

A lo anterior, Aravena añadió que “esto refiere a un despertar en Chile, un dejar de ser tan pacatos, con esta onda tecno que era muy liberadora”.

Cabe mencionar que “Old es cool” tendrá a Rodrigo “Gallina” en la animación, la música como DJ de Cristián “Chico” Pérez y la participación especial de “Guru Guru” (Claudio Moreno), y lo mejor es que todavía quedan entradas disponibles en altoparlante.cl/evento/3957 y https://www.ticketpro.cl/evento/3957/old-es-cool-fiesta--santiago.